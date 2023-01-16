Ракетний удар по Дніпру: під завалами будинку може бути героїня «Азовсталі»

Залишається невідомою доля ще 35 мешканців зруйнованого будинку. Пошук людей під завалами триває

Жінка була звільнена з полону 17 жовтня 2022 р. в рамках «жіночого обміну»

Під завалами будинку у Дніпрі, зруйнованого російською ракетою, може перебувати героїня «Азовсталі», яку недавно звільнили з полону. Про це повідомила Русана Бабкіна, донька жінки.

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Жінка додала, що у будинку перебували її мама, сестра та бабуся.

«Вихідний день, субота, мама мала бути на службі, ЗСУ, але залишилась вдома через ОРЗ, сестра наводила лад в черговій орендованій квартирі, бабуся на кухні тільки закінчила смажити чебуреки. Більше зв'язку немає», – зазначила Русана.

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Батьки Бабкіної 24 лютого вступили у лави ТРО Маріуполя. 17 травня обоє вийшли з «Азовсталі», за наказом, здавшись в полон.

Мама була звільнена з полону 17 жовтня 2022 р. в рамках «жіночого обміну», а батько дівчини досі у російському полоні.

Сестра Русани виїхала з Харкова 5 березня, коли росіяни активно вели обстріли і були вже на підступах до міста.

«Сестра, стоячи в плацкартному вагоні потяга Харків - Дніпро, втрачаючи свідомість через втому, виїхала з Харкова, бо на Олексіївці залишатися більше було неможливо, з гуртожитка «попросили виїхати». Я з бабусею, на чудом вцілілій автівці 20 березня виїхала (з Маріуполя. - ред.) через Нову Ялту до Дніпра, де зустрілась, нарешті, з сестрою», – розповіла свою історія дівчина.

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Нагадаємо, наразі кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по Дніпру зросла до 35 осіб. Пошуково-рятувальна операція у Дніпрі триває вже майже 40 годин.

39 людей врятовані, 75 – поранені, серед поранених 14 дітей.

Залишається невідомою доля ще 35 мешканців зруйнованого будинку. Пошук людей під завалами триває.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

В одній з лікарень Дніпра розповіли про стан травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.