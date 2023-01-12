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СБУ повідомила про підозру депутату РФ, який командував кадировцями під час штурму «Азовсталі»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру депутату РФ, який командував кадировцями під час штурму «Азовсталі»
Тривають комплексні заходи для притягнення Делімханов до відповідальності
фото:СБУ

Посадовець входить до найближчого оточення Кадирова

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата державної думи РФ Адама Делімханова, який брав участь у захопленні Маріуполя. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Посадовець входить до найближчого оточення Кадирова. Саме за його вказівкою на початку повномасштабного вторгнення Делімханов прибув до тимчасово окупованої частини Донецької області.

Там він очолив угруповання ворожих військ, до складу яких входили загони управління Росгвардії та МВД РФ по Чеченській республіці. З лютого до травня минулого року під його командуванням кадирівці воювали проти підрозділів Сил оборони на східному фронті.

Встановлено, що загарбники брали активну участь у штурмі металургійного комбінату «Азовсталь». Крім цього, російський депутат поширював через власний Телеграм-канал пропагандистські відео Кадирова, де він виправдовує збройну агресію РФ проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Делімханову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво у зміні меж території та державного кордону України);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірної збройної агресії російської федерації проти України).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки України встановила особу та отримала установчі дані на ще одного офіцера російських спецслужб, який бере активну участь у війні проти України. Ним виявився кадровий співробітник управління ФСБ РФ у Красноярському краї.

Теги: депутат Азовсталь відео СБУ

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