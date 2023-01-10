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Стало відомо, скільки полонених з «Азовсталі» перебуває в рашистському полоні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки полонених з «Азовсталі» перебуває в рашистському полоні
Багато захисників отримали загострення стану свого здоров’я під час полону
фото з відкритих джерел

Клемпоуз підкреслила, що після повернення з полону людям необхідний певний час для реабілітації

Співзасновниця Асоціації родин захисників «Азовсталі» Галина Клемпоуз повідомила, що в російському полоні досі перебуває близько двох тисяч українських захисників і захисниць Маріуполя. Про це повідомляє «Еспресо».

«Ми не можемо публікувати точну кількість, бо це може вплинути на ситуацію. В полоні досі перебуває близько двох тисяч оборонців «Азовсталі» – жінки і чоловіки», – повідомила вона.

Клемпоуз підкреслила, що після повернення з полону людям необхідний певний час для «проходження всіх потрібних процесів».

«Це досить індивідуальні процеси. Якогось певного часу на певні процедури визначити неможливо, все залежить від стану здоров’я. Якщо брати узагальнено – то це місяць-півтора бажано їх не турбувати. І щоб вони перебували під наглядом лікарів з опікою рідних людей поруч. Це індивідуальні моменти, бо багато хто отримав поранення в Маріуполі, багато захисників отримали загострення стану свого здоров’я під час полону. Конкретних термінів назвати нереально», – заявила Клемпоуз.

Нагадаємо, напередодні нового року Україні вдалося здійснити черговий великий обмін полоненими – 140 людей повертаються додому. 

Відомо, що російські загарбники наразі утримують в колонії окупованої Оленівки Донецької області 150 українців. Серед є військові та цивільні.

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні та всьому світі дотримується позиції нейтральності щодо сторін конфліктів. Відтак слово «війна» працівники організації не вживають. Українці часто трактують це як нерішучість, однак насправді все пояснюється міжнародною правовою термінологією. 

У середині жовтня Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) не приїхав на лінію розмежування із тимчасово окупованою територією, де на нього чекала українська делегація. Під час зустрічі організацію хотіли спонукати домогтися від Росії доступу до колонії в окупованій Оленівці та відвідати українських військовополонених. 

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Теги: росія війна полон військові Україна Азовсталь

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