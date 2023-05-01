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Якою буде погода у травні: прогноз синоптиків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Якою буде погода у травні: прогноз синоптиків
У травні місячна кількість опадів очікується 35-72 мм
фото ілюстративне

Третій місяць весни в Україні буде доволі теплим

У перші дні травня у деяких регіонах України ще йтимуть дощі. Місячна кількість опадів місцями очікується більшою за норму. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Синоптики прогнозують, що третій місяць весни в Україні все ж буде доволі теплим.

Середня місячна температура повітря складає 13-17°, в горах 7-12° тепла. Абсолютний мінімум температури становить 0-6° морозу, місцями в гірських районах та на Сумщині 7-10° морозу, на узбережжі морів 0-3° тепла.

Абсолютний максимум – 30-37°, на Одещині, Луганщині та в Криму до 38-39°, в Карпатах та горах Криму 26-29°.

Середня місячна кількість опадів складає 22-60 мм, у західних, Вінницькій областях та горах Криму 62-81 мм, в Карпатах та на Прикарпатті 85-148 мм.

Середня місячна температура передбачається 14-18° тепла, в горах 10-13°, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується 35-72 мм, що в межах норми, на Закарпатті та Прикарпатті 132-170 мм, що дещо більше за норму.

Нагадаємо, у перший день останнього місяця весни в Україні очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть короткочасні дощі. Температура по області вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; температура вдень 12-17° тепла.

До слова, 1 травня в церковному календарі – день пам’яті святителя Косми. Жив він в IX столітті і з ранніх років хотів прожити духовне життя справжнього християнина.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр

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