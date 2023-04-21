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Синоптики прогнозують другу хвилю водопілля

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Синоптики прогнозують другу хвилю водопілля
Наслідки весняного паводку в Києві
фото: glavcom.ua

Наприкінці квітня – на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади

Станом на сьогодні Черкаська та Чернігівська області переважно вийшли з «червоної» зони небезпеки підтоплень. Натомість до цієї зони тепер входять регіони по середньому Дніпру. Про це повідомляє «Укргідроенерго».

Синоптиків прогнозують, що наприкінці квітня – на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади – отже, може бути і друга хвиля водопілля.

«ГЕС та ГАЕС «Укргідроенерго» окрім врегулювання ситуації з рівнями води,  виконує покладені на них функції - забезпечуючи балансуючим та аварійним резервами енергетичну систему України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, гідроенергетики продовжують відновлювати втрачені потужності внаслідок ракетних обстрілів.

Раніше повідомлялося, що в Україні, через паводок, залишаються підтопленими близько 330 будинків й більше 1,5 тисячі дворогосподарств.

Зокрема річка Десна затопила майже все село Погреби на Київщині.

Теги: паводок Україна Дніпро

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