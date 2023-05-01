Мінлива хмарність та подекуди невеликі дощі: прогноз погоди на 1 травня

У перший день останнього місяця весни в Україні очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть короткочасні дощі

У західних, більшості північних і Вінницькій областях на поверхні грунту заморозки 0-3°

У перший день останнього місяця весни в Україні очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть короткочасні дощі.

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Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

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Мінлива хмарність. У південно-східній частині та східних областях, вночі і в Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, у західних областях вдень південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у західних, більшості північних і Вінницькій областях на поверхні грунту заморозки 0-3°, у східних областях і південній частині 4-9° тепла. Температура вдень 12-17° тепла, на півдні Одещини до 20° вище нуля.

На високогір'ї Карпат без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла.

У Києві та області, 1 травня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північний 5-10 м/с.

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Температура по області вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; температура вдень 12-17° тепла.

У столиці температура вночі 4-6°, вдень 15-17° тепла.

1 травня в церковному календарі – день пам’яті святителя Косми. Жив він в IX столітті і з ранніх років хотів прожити духовне життя справжнього християнина.