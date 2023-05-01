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1 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
1 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Якщо у цей день на черемшині вже з'явилося листя – можна вже садити картоплю
фото glavcom.ua

У цей день, не дозволено відмовляти в допомозі людям, які цього потребують, тому що можна опинитися на їхньому місці

Сьогодні, 1 травня, святкують Міжнародний день праці. Віряни вшановують пам'ять святителя Косми.

Міжнародний день праці

Це свято тісно пов'язане з історією простих робітників. 1877 року почалися масові страйки американських трудівників, які працювали в залізничній і металургійній галузях. Влада ці протести швидко придушила.

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Втім, через 13 років люди знову почали виходити на вулиці, хоча протести були мирними. Основна причина тодішних страйків – низька оплата праці. Робітники вимагали і створення спеціальної організації, яка б могла відстоювати права простих людей, які працюють.

Однак, саму дату День праці пов'язують з конкретним мітингом робітників в Чикаго (США), який відбувся 1 травня 1886 року. Цього дня робочі заводів і фабрик країни зібралися на вулиці, щоб протестувати проти довгого робочого дня. Вони вимагали, щоб для них створили новий робочий графік – 8 годин на добу, а не 15-20 як тоді було прийнято.

Мітинги тривали кілька днів і 4 травня на одній з площі міста в бік поліцейських полетіла вибухівка. Внаслідок цього загинуло 7 представників правопорядку та ще півсотні постраждало. В бік страйкарів також прозвучали вистріли. Четверо загинули, а ще сімох засудили і стратили через повішання. В акціях протесту взяли участь близько 500 тисяч громадян. Згодом до страйкарів Чикаго приєдналися робітники і інших міст. 1888 року відбулося засідання національної федерації праці, на якому день 1 травня проголосили Днем боротьби за права робітників.

Яке сьогодні релігійне свято

1 травня в церковному календарі – день пам’яті святителя Косми. Жив він в IX столітті і з ранніх років хотів прожити духовне життя справжнього християнина.

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В юності пішов в монастир, прийняв чернечий постриг. Згодом його назначили єпископом Халкідонським. На своїй посаді Косма відважно захищав від єретиків християнську віру. Зі своїм помічником Авксентієм проповідував віру в Христа.

Неодноразово язичники намагалися схилити Косму до зречення від своєї віри, але той залишався непохитним. Навіть за наказом імператора Лева Вірменина відмовився прибрати з храму ікони. За це його відіслали з кафедри в ув'язнення.

Прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: холодна погода на родюче літо;домашня худоба п'є багато води – чекайте на багатий урожай;
  • на черемшині вже з'явилося листя – можна вже садити картоплю;
  • теплий день на прохолодний травень і навпаки;
  • часто змінюється погода протягом дня – влітку буде засуха.

Що не слід робити

  • Якщо хочете зібрати трави для лікування різних хвороб, не варто нікому про це говорити і когось з собою брати.
  • Жінкам заборонено робити зачіску, стригти волосся – можуть з'явитися проблеми з пам'ятью.
  • Не дозволено відмовляти в допомозі людям, які цього потребують, тому що можна опинитися на їхньому місці.
  • Не можна грати весілля, тому що шлюб нещасливим буде.

Іменини

Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян, Тамара.

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Теги: традиції свята

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