1 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Якщо у цей день на черемшині вже з'явилося листя – можна вже садити картоплю

У цей день, не дозволено відмовляти в допомозі людям, які цього потребують, тому що можна опинитися на їхньому місці

Сьогодні, 1 травня, святкують Міжнародний день праці. Віряни вшановують пам'ять святителя Косми.

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Міжнародний день праці

Це свято тісно пов'язане з історією простих робітників. 1877 року почалися масові страйки американських трудівників, які працювали в залізничній і металургійній галузях. Влада ці протести швидко придушила.

Втім, через 13 років люди знову почали виходити на вулиці, хоча протести були мирними. Основна причина тодішних страйків – низька оплата праці. Робітники вимагали і створення спеціальної організації, яка б могла відстоювати права простих людей, які працюють.

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Однак, саму дату День праці пов'язують з конкретним мітингом робітників в Чикаго (США), який відбувся 1 травня 1886 року. Цього дня робочі заводів і фабрик країни зібралися на вулиці, щоб протестувати проти довгого робочого дня. Вони вимагали, щоб для них створили новий робочий графік – 8 годин на добу, а не 15-20 як тоді було прийнято.

Мітинги тривали кілька днів і 4 травня на одній з площі міста в бік поліцейських полетіла вибухівка. Внаслідок цього загинуло 7 представників правопорядку та ще півсотні постраждало. В бік страйкарів також прозвучали вистріли. Четверо загинули, а ще сімох засудили і стратили через повішання. В акціях протесту взяли участь близько 500 тисяч громадян. Згодом до страйкарів Чикаго приєдналися робітники і інших міст. 1888 року відбулося засідання національної федерації праці, на якому день 1 травня проголосили Днем боротьби за права робітників.

Яке сьогодні релігійне свято

1 травня в церковному календарі – день пам’яті святителя Косми. Жив він в IX столітті і з ранніх років хотів прожити духовне життя справжнього християнина.

В юності пішов в монастир, прийняв чернечий постриг. Згодом його назначили єпископом Халкідонським. На своїй посаді Косма відважно захищав від єретиків християнську віру. Зі своїм помічником Авксентієм проповідував віру в Христа.

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Неодноразово язичники намагалися схилити Косму до зречення від своєї віри, але той залишався непохитним. Навіть за наказом імператора Лева Вірменина відмовився прибрати з храму ікони. За це його відіслали з кафедри в ув'язнення.

Прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: холодна погода на родюче літо;домашня худоба п'є багато води – чекайте на багатий урожай;

на черемшині вже з'явилося листя – можна вже садити картоплю;

теплий день на прохолодний травень і навпаки;

часто змінюється погода протягом дня – влітку буде засуха.

Що не слід робити

Якщо хочете зібрати трави для лікування різних хвороб, не варто нікому про це говорити і когось з собою брати.

Жінкам заборонено робити зачіску, стригти волосся – можуть з'явитися проблеми з пам'ятью.

Не дозволено відмовляти в допомозі людям, які цього потребують, тому що можна опинитися на їхньому місці.

Не можна грати весілля, тому що шлюб нещасливим буде.

Іменини

Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян, Тамара.