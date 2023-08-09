«єЧерга». Оновлено перелік пріоритетності під час перетину кордону

Рух автомобілів відбувається за таким алгоритмом: одна вантажівка з пріоритетним вантажем, п’ять – без пріоритетного

Тепер перевагу на кордоні мають перевізники грибів, огірків та помідорів

Проєкт «єЧерга» оновив список товарів, які швидко псуються і мають перевагу при переході кордону. Розробники проєкту внесли зміни до системи. Про це повідомила Державна служба України з безпеки на транспорті.

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«9 серпня за дорученням Міністерства відновлення розробники проєкту «єЧерга» внесли до Системи оновлений перелік швидкопсувних товарів, які мають пріоритет під час перетину кордону. Доповнення надало Мінагрополітики», – пише пресслужба.

Укртрансбезпека пояснює, що до пріоритетних кодів додано гриби, огірки, помідори.

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Повний список пріоритетних товарів можна переглянути тут.

Якщо підприємство-експортер не знайшло свого товару у списку пріоритетних і швидкопсувних, то радять звернутися до профільної асоціації виробників таких товарів. Вона надасть необхідну інформацію до Міністерства аграрної політики та продовольства, яке ухвалює рішення про розширення переліку кодів товарів, що мають право на пріоритетний перетин кордону.

Укртрансбезпека нагадала, що під час перетину кордону з європейськими країнами рух автомобілів відбувається за таким алгоритмом: одна вантажівка з пріоритетним вантажем, п’ять – без пріоритетного.

«Так забезпечується безперебійний перетин кордону для всіх перевізників, а швидкопсувні товари можуть перетинати кордон значно швидше», – резюмували у відомстві.

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До слова, раніше в ДПСУ повідомляли, скільки українців перетнули кордон із РФ та Білоруссю під час війни.