Стало відомо, скільки українців перетнули кордон із РФ та Білоруссю під час війни

Пункти пропуску з РФ та Білоруссю офіційно зачинені рішенням уряду

Починаючи з лютого 2022 року на територію України через закритий кордон з РФ та Білоруссю, повернулося понад 18 тисяч громадян України. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі «Радіо Свобода» (проєкт «Свобода.Ранок»).

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Демченко нагадав, що через ці пункти пропуску повертаються громадяни України з окупованих територій.

«З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, а в подальшому і деокупації певної частини територій, то через різні напрямки, різні ділянки кордону, зокрема по напрямку кордону з Росією та Білоруссю, додому з цих напрямів повернулося більше 18 тисяч наших співвітчизників, яких в подальшому прикордонники Державної прикордонної служби зустріли на кордоні і забезпечили пропуск на території України», – сказав Демченко.

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Прикордонник також додав, що окрім пункту пропуску Колотилівка – Покровка у Сумській області, де працює гуманітарний коридор, також є можливість дістатися території України і з території Білорусі. Однак він наголосив, що офіційно – пункти пропуску зачинені рішенням уряду.

«Є один з пунктів пропуску, де ми фіксуємо що суміжна сторона також пропускає громадян в напрямку території України, але ще раз наголошую: рішенням уряду пункти пропуску зачинені. Така норма може відбуватися виключно по відношенню до громадян України, які повертаються додому. Там не здійснюються пропускні операції як такі щодо оформлення громадян на вихід з України, або відносно громадян інших країн. Така норма стосується виключно повернення громадян України, які були змушені виїхати на територію Росії або Білорусі через повномасштабну війну, яку розв’язала Росія», – розповів речник ДПСУ.

Наголошується, що комунікація між ДПСУ та російськими прикордонниками не відбувається. Але якщо громадяни України зможуть дістатися до території України, їх зможуть зустріти українські прикордонники.

«Як бачимо, по напрямку кордону з країною-агресором, наші громадяни активно піддаються перевіркам з боку російських прикордонників. Не завжди у всіх наших громадян з першого разу вдається перетнути кордон для того щоб дістатися української території. Але якщо наші громадяни прибудуть на будь-якому напрямку до української території, вони будуть допущені», – заявив прикордонник.

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Нагадаємо, триває 531-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 42 авіаційні удари, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.