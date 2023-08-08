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Заборонити чоловікам виїзд за кордон: Денисенко прокоментував гучний скандал

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Заборонити чоловікам виїзд за кордон: Денисенко прокоментував гучний скандал
Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко прогнозує, що після війни приблизно мільйон чоловіків поїде в Європу
фото з відкритих джерел

Вадим Денисенко стверджує, що в України є лише три опції: заборонити чоловікам виїжджати за кордон, «привезти мільйони людей з Азії» або змиритися із знелюдненою Україною

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього, колишній радник голови МВС Вадим Денисенко прокоментував свою ідею обмежити на три роки виїзд чоловіків за кордон після завершення війни з Росією Про це він розповів у коментарі НВ.

Фахової дискусії на цю тему зараз немає, а дослідження практично не проводять, стверджує Денисенко. Натомість він назвав Український інститут майбутнього чи не єдиною структурою, яка провела дослідження про міграційні настрої. Тож, за його словами, можна говорити про те, що після закінчення війни приблизно мільйон чоловіків виїде до Європи.

«І можна сказати, що є дві речі, які треба розуміти: що повернуться з нинішньої міграції 50% тих, хто зараз перебуває за кордоном, і з великою долею ймовірності можна говорити про те, що після закінчення війни приблизно 1 млн чоловіків виїде в Європу до своїх жінок. Ось про це має бути дискусія», – сказав Денисенко.

Натомість про реакцію на його допис очільник Українського інституту майбутнього каже: це означає, що суспільство не хоче серйозної дискусії, а хоче «гайпити, гейтити і за два дні продовжити говорити про щось зовсім інше».

Пропозиція щодо обмеження виїзду чоловіків за кордон після завершення війни – «один із кардинальних варіантів», який чи не єдиний правильний, вважає Денисенко. Він стверджує, що хотів розпочати дискусію, проте натомість «все звелося до «сам дурень».

«Але (після війни – «Главком») у нас буде лише три опції. Перша – це дуже знелюднена територія під назвою Україна, де буде проживати невелика кількість населення. Друга – ми муситимемо говорити про завезення щонайменше 2 млн людей з Азії. Третя – той варіант, який я висловив», – додає Денисенко.

Нагадаємо, що колишній народний депутат Вадим Денисенко 6 серпня виклав у мережу скандальний пост про виїзд чоловіків за кордон після перемоги нашої країни у війні. Зокрема, він заявив, що нашим чоловікам треба заборонити виїжджати ще мінімум на три роки.

Свою позицію він пояснив тим, що наша держава буцімто не збережеться як нація, якщо після закінчення війни відкрити кордони. На його думку, у разі відкриття кордонів, Україна нібито втратить ще мільйон осіб.

Крім того, відреагували на пост чоловіка і в Міністерстві внутрішніх справ нашої держави. Там наголосили, що це особиста думка Денисенка і вона не відображає позицію МВС щодо цього питання.

Теги: Україна чоловік кордон Вадим Денисенко

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