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«Вагнерівці» готують провокації біля українського кордону

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Вагнерівці» готують провокації біля українського кордону
Найманців планують використовувати для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У новому таборі біля Зябровки планують розмістити близько 1000 найманців

На аеродромі «Зябровка» в Білорусі, що поблизу кордону із Україною, розпочато створення наметового містечка для розміщення російських найманців із ПВК «Вагнер». Надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією Центру, на території нового полігону, який розташований у Гомельській області, планують розмістити до 1000 «вагнерівців». 

«Водночас зберігається висока ймовірність застосування «Вагнеру» для імітація діяльності у рамках підтримки інформаційної операції рф та РБ по тиску на країни населення Європи. Ціль такої кампанії полягає в тому, аби змусити країни Європи зменшувати підтримку України. Мовляв, «лиш би на нас не напали», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на первинному етапі в рамках такої інформаційної операції відбувається імітація розгортання таборів ПВК «Вагнер» та вкиду в інформаційне поле наративів, що найманці готові йти на ЄС.

Зазначимо, що за оцінкою українських прикордонників, у кінці липня в Білорусі нараховувалася трохи більше 5 тис. «вагнерівців». Найманці Пригожина продовжують прибувати.

Нагадаємо, що в Білорусі «вагнерівці» готують провокації на кордоні з Польщею та Литвою. 

До слова, раніше «вагнерівець», який повернувся з України, вбив шістьох росіян.

Теги: Білорусь ПВК «Вагнер» ПВК Вагнера

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