«Ювілейний випускний»: Віктор Ющенко згадав студентські роки

Третій президент України відвідав урочистості у Західноукраїнському національному університеті й поділився спогадами про юність

У Тернополі третій президент України Віктор Ющенко став особливим гостем на «ювілейному випускному» у Західноукраїнському національному університеті. На святі зібралися випускники різних років – від 1970-х до 2015-го. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку Віктора Ющенка.

Під час заходу у Західноукраїнському національному університеті він виступив із промовою, у якій поділився теплими спогадами про студентські роки та наголосив на важливості патріотичного виховання молоді.

«Ця зустріч – як подорож у часі, як мелодія серця, яку неможливо забути. Бо університет – це не лише місце знань, це простір становлення особистості», – зазначив Ющенко.

Подія зібрала десятки випускників різних поколінь фото: facebook-сторінка Віктора Ющенка

Він підкреслив, що саме у стінах тодішнього фінансово-економічного інституту сформувалися його переконання, які стали основою подальшої життєвої дороги. За його словами, навчання було не лише фаховим, а й світоглядним, а викладачі прищеплювали любов до держави та почуття гідності.

«Тут ми вчилися не лише фаху, але й гідності та відданості своїй державі», – додав він.

Окремо Ющенко висловив вдячність викладачам, які «плекали в серцях патріотизм, жагу до знань, любов до ближнього та віру в себе». Він наголосив, що українська молодь сьогодні живе у «величавий, хоч і нелегкий час», адже виборює незалежність, за яку боролися десятки поколінь до неї.

«Ми виборюємо те, що не вдалося Виговському чи Мазепі, Августину Волошину, Степану Бандері чи нашим шістдесятникам», – зазначив третій президент.

Колишній Президент України Віктор Ющенко разом із випускниками під час зустрічі на сходах ЗУНУ в Тернополі facebook-сторінка Віктора Ющенка

Він написав про атмосферу зустрічі, згадав студентські роки та слова вдячності.

У соцмережах користувачі тепло відреагували на допис Ющенка, дякували йому за патріотичну позицію та згадували власні зустрічі з ним у студентські роки.

Раніше «Главком» повідомляв, що в 2025 році Віктору Ющенку виповнився 71 рік. Третій президент України, який увійшов в історію як перший демократ і українофіл на президентському посту. Його обрання стало підсумком Помаранчевої революції 2004 року – масштабних протестів проти фальсифікацій виборів.

Ющенко народився у 1954 році на Сумщині, закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут і розпочав кар'єру в банківській сфері. Він очолював Національний банк України, впровадив грошову реформу і гривню. З 1999 року – прем’єр-міністр, а в 2005 році – президент.

Як глава держави, Ющенко виступав за інтеграцію України до ЄС та НАТО, боротьбу з корупцією, розвиток української культури і мови. В час його правління відбулася реформа Конституції та впровадження ЗНО як антикорупційної міри.

Одним із найвідоміших епізодів його життя було отруєння діоксином під час передвиборчої кампанії 2004 року, що залишило слід на здоров’ї і зовнішності Ющенка, але підвищило його популярність серед українців. Після президентства Ющенко залишався активним у політиці, хоч і зі зменшеною підтримкою.

Особисте життя: Ющенко має п’ятьох дітей і п’ятьох онуків. Його хобі – бджільництво та збирання старовинних речей. Зараз він живе у селі Нові Безрадичі під Києвом, де облаштував власну ферму, пасіку, мінімузей та майстерню.