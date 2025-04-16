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Ющенко показав зворушливі архівні фото зі старшою донькою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Віктор Ющенко привітав свою старшу доньку Віталіну з ювілеєм
фото: Віктор Ющенко/Facebook

Ющенко звернувся до старшої доньки: Ти – моє щастя, моя гордість, моя найбільша радість! 

Третій президент України Віктор Ющенко привітав свою старшу доньку Віталіну з ювілеєм. 15 квітня їй виповнилося 45 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Ющенка у Facebook.

«Доню моя рідненька, дорога і кохана! Мила моя Ліночко, вітаю тебе з Днем твого народження! Сьогодні твій особливий день, і я від усього серця бажаю тобі бути щасливою! Ти – моє щастя, моя гордість, моя найбільша радість! Бажаю тобі щасливої долі, міцного здоров’я, натхнення та віри в себе», – звернувся Ющенко до доньки.

Ющенко показав архівні фото зі старшою дочкою
Ющенко показав архівні фото зі старшою дочкою
фото: Віктор Ющенко/Facebook

Експрезидент додав: «Люблю тебе і обіцяю завжди тебе оберігати від зла, чути і розуміти у всіх життєвих ситуаціях. Я завжди поруч, підтримаю тебе в будь-яку хвилину і завжди буду любити тебе більше за все на світі! Зі святом, рідненька! P.S. Пам’ятай, що ти унікальна, талановита та прекрасна! Я вдячний долі за те, що саме ти моя донечка».

Зокрема, Ющенко показав архівні фото доньки.

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Експрезидент показав свою старшу доньку Віталіну
фото: Віктор Ющенко/Facebook

Зауважимо, що у Ющенка п'ятеро дітей. Дочка Віталіна і син Андрій – діти від першого шлюбу зі Світланою Колесник. А вже з Катериною Чумаченко Ющенко виховує трьох спільних дітей – Христину, Софію, Тараса.

До слова, американська розвідка частково розсекретила звіт, у якому йдеться про вбивства російськими спецслужбами політичних опонентів лідера Росії Володимира Путіна. У звіті також згадали отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка.

Раніше третій президент України Віктор Ющенко висловив підтримку чинному президенту Володимиру Зеленському після скандалу у Білому домі. Так, Ющенко зазначив, що останні 20 років Сполучені Штати були опорою українців, які боролися за демократію.

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Теги: діти Віктор Ющенко день народження

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