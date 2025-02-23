Ющенко – 71. Найцікавіше про життя третього президента

Ющенко ставив за мету інтеграцію до ЄС та НАТО й активно виступав за збереження української культури та історії

Сьогодні, 23 лютого, український політик та третій президент України Віктор Ющенко святкує 71 день народження. Його обрання президентом стало підсумком Помаранчевої революції, масових протестів, спричинених фальсифікаціями під час президентських виборів 2004 року.

Віктор Ющенко увійшов в історію України як перший президент демократ та українофіл фото з відкритих джерел

Кар'єра

Віктор Ющенко народився 1954 року на Сумщині у родині сільських вчителів. У 1975 році закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут. Згодом проходив строкову військову службу в лавах Радянської армії в прикордонних військах на радянсько-турецькому кордоні, після чого працював економістом у Сумській області.

Тож Віктор Ющенко розпочав свою кар'єру у фінансовій сфері, працюючи у банківській системі України, і зрештою став головою Національного банку України. При Ющенку була проведена грошова реформа та введена в обіг національна українська валюта – гривня. Його політична кар'єра розпочалася з участі у створенні та керівництві кількома економічними реформами, які сприяли зміцненню української економіки у 1990-х роках.

1999-го Ющенко був призначений на посаду прем’єр-міністра України. У 2002-му сформував і очолив опозиційний блок й увійшов до Верховної Ради, набравши найбільшу кількість голосів, випередивши Комуністичну партію України.

Президентство

Віктор Ющенко – перший президент України, який прийшов до влади внаслідок масових протестів під час Помаранчевої революції – протесту проти масової фальсифікації на виборах 2004 року на користь його головного суперника Віктора Януковича.

Віктор Ющенко прийшов до влади внаслідок масових протестів під час Помаранчевої революції фото з відкритих джерел

2005 року відбулася інавгурація третього президента України Віктора Ющенка. У час його правління почала діяти нова версія Конституції України зі значно послабленими повноваженнями президента та посиленою роллю парламенту.

Інавгурація третього президента України Віктора Ющенка фото з відкритих джерел

Президент Ющенко активно протидіяв корупції. Він домігся найуспішнішої антикорупційної реформи в історії України – впровадження ЗНО. Індикатор контролю корупції за часів Президента Ющенка мав найвищі показники.

Як президент Ющенко ставив за мету інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО, а також проведення економічних реформ. У його президентство припадає підписання низки важливих міжнародних угод, спрямованих на зміцнення суверенітету та незалежності України. Ющенко також активно виступав за збереження української культури та історії, підтримував українську мову та національну спадщину.

Ющенко став символом надії українського народу на те, що Україна стане великою державою фото з відкритих джерел

Через відверто прозахідну політику виникали постійні конфлікти з Росією, серед наслідків яких було дві великі газові кризи, коли РФ на новорічні свята перекривала постачання газу.

Найбільш відомим скандалом, пов'язаним з Ющенком, є його отруєння діоксином під час передвиборчої кампанії у 2004 році, що призвело до серйозного погіршення його здоров'я та залишило на його обличчі характерні шрами та пігментацію. Цей інцидент викликав міжнародний резонанс та підвищив його популярність серед населення, яке побачило у ньому жертву політичного переслідування.

Коли президентські перегони були в самому розпалі, Ющенка отруїли. З того часу його зовнішність дуже змінилась, під час лікування в Австрії Ющенко ледь не помер фото з відкритих джерел

Після завершення президентства Ющенко залишався активним учасником політичного життя України, хоч його популярність значно впала.

Президентство Ющенка оцінюється двояко: з одного боку, він вважається прихильником демократії та європейських цінностей, з іншого – його критикують за нездатність реалізувати обіцяні реформи та збільшення внутрішнього політичного поділу країни. Ющенко також стикався з критикою за управління економічними питаннями та за неефективне протистояння корупції.

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Третій президент України Віктор Ющенко фото з відкритих джерел

Сім'я

Першою дружиною Ющенка була Світлана Михайлівна Колесник. Познайомилися вони в другій половині 70-х років в Ульянівці, де Ющенко працював економістом, а Світлана – учителем української мови та літератури. У них народилися дочка Віталіна і син Андрій.

У 1993 році Ющенко познайомився з громадянкою США Катериною Чумаченко, яка займалася бізнесом і будувала карʼєру в уряді Сполучених Штатів. Після цього відносини з дружиною у Ющенка зіпсувалися і вони розлучилися.

У 1998 Віктор Ющенко одружився з Чумаченко і вже наступного року в них народилася перша дочка – Софія. Згодом у них народилася ще одна донька Христина і син Тарас. У 2005 році Катерина Ющенко стала громадянкою України, а у 2007 році вийшла з громадянства США. Нині експрезидент має п’ять онуків.

Сім'я Віктора Ющенка фото з відкритих джерел

Віктор Ющенко з родиною фото з відкритих джерел

Цікаво, що Віктор Ющенко – кум Порошенків. Він разом зі співачкою Оксаною Білозір є хрещеними батьками доньок-близнючок Порошенків – Євгенії й Олександри.

Петро Порошенко та Віктор Ющенко фото з відкритих джерел

Найбільшими хобі Віктора Ющенка є бджільництво та збирання предметів старовини. Він має великі пасіки, а також любить сам купувати старовинні речі.

фото з відкритих джерел

Сьогодні колишній президент живе в селі Нові Безрадичі під Києвом. На території садиби він створив ціле мінісело: крім триповерхового будинку там розмістилися сад, ферма, пасіка, мінімузей української культури, столярна майстерня, ставок.