Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ющенко – 71. Найцікавіше про життя третього президента

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ющенко – 71. Найцікавіше про життя третього президента
Найбільшими хобі Віктора Ющенка є бджільництво та збирання предметів старовини
фото: facebook.com/president.ukraine

Ющенко ставив за мету інтеграцію до ЄС та НАТО й активно виступав за збереження української культури та історії

Сьогодні, 23 лютого, український політик та третій президент України Віктор Ющенко святкує 71 день народження. Його обрання президентом стало підсумком Помаранчевої революції, масових протестів, спричинених фальсифікаціями під час президентських виборів 2004 року.

Віктор Ющенко увійшов в історію України як перший президент демократ та українофіл
Віктор Ющенко увійшов в історію України як перший президент демократ та українофіл
фото з відкритих джерел

Кар'єра 

Віктор Ющенко народився 1954 року на Сумщині у родині сільських вчителів. У 1975 році закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут. Згодом проходив строкову військову службу в лавах Радянської армії в прикордонних військах на радянсько-турецькому кордоні, після чого працював економістом у Сумській області.

Тож Віктор Ющенко розпочав свою кар'єру у фінансовій сфері, працюючи у банківській системі України, і зрештою став головою Національного банку України. При Ющенку була проведена грошова реформа та введена в обіг національна українська валюта – гривня. Його політична кар'єра розпочалася з участі у створенні та керівництві кількома економічними реформами, які сприяли зміцненню української економіки у 1990-х роках.

1999-го Ющенко був призначений на посаду прем’єр-міністра України. У 2002-му сформував і очолив опозиційний блок й увійшов до Верховної Ради, набравши найбільшу кількість голосів, випередивши Комуністичну партію України.

Президентство

Віктор Ющенко – перший президент України, який прийшов до влади внаслідок масових протестів під час Помаранчевої революції – протесту проти масової фальсифікації на виборах 2004 року на користь його головного суперника Віктора Януковича.

Віктор Ющенко прийшов до влади внаслідок масових протестів під час Помаранчевої революції
Віктор Ющенко прийшов до влади внаслідок масових протестів під час Помаранчевої революції
фото з відкритих джерел

2005 року відбулася інавгурація третього президента України Віктора Ющенка. У час його правління почала діяти нова версія Конституції України зі значно послабленими повноваженнями президента та посиленою роллю парламенту.

Інавгурація третього президента України Віктора Ющенка
Інавгурація третього президента України Віктора Ющенка
фото з відкритих джерел

Президент Ющенко активно протидіяв корупції. Він домігся найуспішнішої антикорупційної реформи в історії України – впровадження ЗНО. Індикатор контролю корупції за часів Президента Ющенка мав найвищі показники.

Як президент Ющенко ставив за мету інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО, а також проведення економічних реформ. У його президентство припадає підписання низки важливих міжнародних угод, спрямованих на зміцнення суверенітету та незалежності України. Ющенко також активно виступав за збереження української культури та історії, підтримував українську мову та національну спадщину.

Ющенко став символом надії українського народу на те, що Україна стане великою державою
Ющенко став символом надії українського народу на те, що Україна стане великою державою
фото з відкритих джерел

Через відверто прозахідну політику виникали постійні конфлікти з Росією, серед наслідків яких було дві великі газові кризи, коли РФ на новорічні свята перекривала постачання газу.

Найбільш відомим скандалом, пов'язаним з Ющенком, є його отруєння діоксином під час передвиборчої кампанії у 2004 році, що призвело до серйозного погіршення його здоров'я та залишило на його обличчі характерні шрами та пігментацію. Цей інцидент викликав міжнародний резонанс та підвищив його популярність серед населення, яке побачило у ньому жертву політичного переслідування.

Коли президентські перегони були в самому розпалі, Ющенка отруїли. З того часу його зовнішність дуже змінилась, під час лікування в Австрії Ющенко ледь не помер
Коли президентські перегони були в самому розпалі, Ющенка отруїли. З того часу його зовнішність дуже змінилась, під час лікування в Австрії Ющенко ледь не помер
фото з відкритих джерел

Після завершення президентства Ющенко залишався активним учасником політичного життя України, хоч його популярність значно впала.

Президентство Ющенка оцінюється двояко: з одного боку, він вважається прихильником демократії та європейських цінностей, з іншого – його критикують за нездатність реалізувати обіцяні реформи та збільшення внутрішнього політичного поділу країни. Ющенко також стикався з критикою за управління економічними питаннями та за неефективне протистояння корупції.

5 фото
На весь екран
Третій президент України Віктор Ющенко
фото з відкритих джерел

Сім'я

Першою дружиною Ющенка була Світлана Михайлівна Колесник. Познайомилися вони в другій половині 70-х років в Ульянівці, де Ющенко працював економістом, а Світлана – учителем української мови та літератури. У них народилися дочка Віталіна і син Андрій.

У 1993 році Ющенко познайомився з громадянкою США Катериною Чумаченко, яка займалася бізнесом і будувала карʼєру в уряді Сполучених Штатів. Після цього відносини з дружиною у Ющенка зіпсувалися і вони розлучилися.

У 1998 Віктор Ющенко одружився з Чумаченко і вже наступного року в них народилася перша дочка – Софія. Згодом у них народилася ще одна донька Христина і син Тарас. У 2005 році Катерина Ющенко стала громадянкою України, а у 2007 році вийшла з громадянства США. Нині експрезидент має п’ять онуків.

Сім'я Віктора Ющенка
Сім'я Віктора Ющенка
фото з відкритих джерел
Віктор Ющенко з родиною
Віктор Ющенко з родиною
фото з відкритих джерел

Цікаво, що Віктор Ющенко – кум Порошенків. Він разом зі співачкою Оксаною Білозір є хрещеними батьками доньок-близнючок Порошенків – Євгенії й Олександри.

Петро Порошенко та Віктор Ющенко
Петро Порошенко та Віктор Ющенко
фото з відкритих джерел

Найбільшими хобі Віктора Ющенка є бджільництво та збирання предметів старовини. Він має великі пасіки, а також любить сам купувати старовинні речі.

Ющенко – 71. Найцікавіше про життя третього президента фото 1
фото з відкритих джерел

Сьогодні колишній президент живе в селі Нові Безрадичі під Києвом. На території садиби він створив ціле мінісело: крім триповерхового будинку там розмістилися сад, ферма, пасіка, мінімузей української культури, столярна майстерня, ставок.

Читайте також: Ющенко в день народження звернувся до українців
Теги: Віктор Ющенко президент день народження ювілей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу Харкова
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
24 сiчня, 2024, 07:00
Румунські фермери вже два тижні перекривають пункти пропуску на румунсько-українському кордоні
Протести румунських фермерів. Китайський слід Сусіди
25 сiчня, 2024, 11:00
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський анонсував плани на наступний тиждень
28 сiчня, 2024, 21:20
Один із пунктів законопроєкту перешкоджатиме Трампу проводити бажану політику на посаді президента США
Допомога Україні від США може «зв'язати руки» Трампу – Politico
12 лютого, 2024, 19:26
Країни Балтії попереджали про агресію РФ задовго до повномасштабного вторгнення Путіна до України
Країни Балтії готуються до війни з Росією і закликають інші країни «прокинутися» – Bloomberg
6 лютого, 2024, 21:14
Ліндсі Грем хоче оголосити Росію державою-спонсором тероризму після смерті російського опозиціонера Олексія Навального
Смерть Навального. Сенатори США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму
19 лютого, 2024, 02:50
Міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про передачу Україні дронів SkyRanger R70
Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
20 лютого, 2024, 06:35
Рішення про ухвалення допомоги для України за Палатою представників
Зеленський ввів нову посаду, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за день
13 лютого, 2024, 22:09
«Для України членство в НАТО – єдина надійна гарантія безпеки», – мер Києва
Кличко прибув до Німеччини для участі в Мюнхенський конференції (фото)
16 лютого, 2024, 13:39

Суспільство

Ющенко – 71. Найцікавіше про життя третього президента
Ющенко – 71. Найцікавіше про життя третього президента
Захищав Україну у складі батальйону поліції особливого призначення. Згадаймо Сергія Русінова
Захищав Україну у складі батальйону поліції особливого призначення. Згадаймо Сергія Русінова
Сім’я глави Ірпінської МСЕК показала, скільки нерухомості накупила минулого року
Сім’я глави Ірпінської МСЕК показала, скільки нерухомості накупила минулого року
Головний демограф України назвала «єдине надбання за час війни»
Головний демограф України назвала «єдине надбання за час війни»
«Доки намордник не буде готовий». Експосол в США пояснив, чому не варто боятися заяв Трампа
«Доки намордник не буде готовий». Експосол в США пояснив, чому не варто боятися заяв Трампа
Як покарають бійця ЗСУ за відмову виконувати завдання: військова омбудсменка пояснила
Як покарають бійця ЗСУ за відмову виконувати завдання: військова омбудсменка пояснила

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 лютого: ситуація на фронті
127K
Комунальники розчищали квартиру від сміття і знайшли серед непотребу власницю
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 лютого 2025
12K
Польща зробила заяву про можливе відключення Starlink в Україні
4864
Депутатка Безугла поставила питання Ілону Маску (фото)
4720
Головний демограф України назвала «єдине надбання за час війни»

Новини

Третя за ніч повітряна тривога в Києві тривала менше години
Сьогодні, 06:38
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24
Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь
21 лютого, 20:03

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua