Як Ющенко святкував річницю Помаранчевої революції

Відкриття виставки відвідав третій президент Віктор Ющенко, який став однією з головних постатей Помаранчевої революції

У Національному центрі «Український дім» у Києві з нагоди 20 річниці Помаранчевої революції відкрили виставку «Нас не подолати». Цей захід відвідав третій президент України Віктор Ющенко, який став однією з головних постатей Помаранчевої революції.

На відкритті була присутня і народна депутатка України Ірина Геращенко. На своїй сторінці у сомережі вона розповіла, що серед артефактів є частина її архіву, зокрема «плакати з чорного піару, який російські політтехнологи тоді запустили проти Ющенка».

Ірина Геращенко показала, як Віктор Ющенко святкував 20 річницю Помаранчевої революції pic.twitter.com/qjI98aIYZ6 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 23, 2024

«В 2004 мітингувальники організували штаб в колишньому музеї Леніна. То ж сьогодні тут зібралися однодумці, була дискусія про роль Помаранчевої революції для України демократичної. Тоді ми дійсно зробили розворот від Москви й унеможливили білоруський сценарій для України, руйнуючи постсовок. А ще це була культурна революція, адже тоді ми вперше пережили сплеск моди на українське! Слово, пісню, історію.

Тодішню революцію зробила молодь, студенти, що лягали під автобуси, в яких возили «каруселі». Дякую всім українцям, які унеможливили тоді фальсифікацію виборів. Й час довів, Ющенко зі своєю філософією « геть від Москви!» був правий», – поділилася вона.

11 фото На весь екран



















фото: Ірина Геращенко, Віталіна Ющенко

Нагадаємо, третій Президент України Віктор Ющенко днями взяв участь у Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій революційним подіям 2004, 2013-2014 років «Помаранчева Революція та Революція Гідності – ключові події сучасного українського націотворення». Захід пройшов 20 листопада у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

До слова, одні з найбільш яскравих неофіційних символів Помаранчевої революції – це баба Параска, старий «Запорожець» і коти з помаранчевими стрічками. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів гендиректор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, актор та ексміністр культури Євген Нищук, відомий також як «голос Майдану».

Також генеральний директор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, актор та колишній міністр культури Євген Нищук, відомий також як «голос Майдану», із 2002 року співпрацював із блоком Віктора Ющенка «Наша Україна» та разом із колегами розробляв план, як доносити ідеї опозиції до суспільства. Усе розпочалося зі всеукраїнського туру з піснями та показами фільмів і врешті-решт дійшло до Майдану.

Окрім того, на Майдані під час Помаранчевої революції був момент, коли ніхто не знав, як поверне ситуація. За вказівкою Москви на Київ мали висуватися танки. Внутрішні війська були приведені у повну готовність. Але врешті-решт розгону Майдану був даний відбій. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів гендиректор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, актор та ексміністр культури Євген Нищук, відомий також як «голос Майдану»