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Яценюк, Верещук, Ющенко. Добірка яскравих вишиванок політиків (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Віктор Ющенко, Арсеній Яценюк, Ірина Верещук показалися у вишиванках
колаж: glavcom.ua

Історик та народний депутат Володимир В’ятрович показався у вишиванці з орнаментом, яку носив колись Степан Бандер

Сьогодні, 15 травня, Україна відзначає День вишиванки. Соцмережі заполонили світлини політиків у вишитих сорочках. «Главком» публікує добірку найяскравіших кадрів.

Історик та народний депутат Володимир В’ятрович показався у вишиванці з орнаментом, яку носив колись Степан Бандера. «Із святом всіх вітаю вишиванкою Бандери. Дякую, Тетяна Зез, за відтворення», – написав політик.

Володимир В’ятрович одягнув вишиванку
Володимир В’ятрович одягнув вишиванку
фото: Volodymyr Viatrovych/Facebook

Голова партії ВО «Свобода», колишній народний депутат, а нині військовий Олег Тягнибок опублікував привітання українців з Днем вишиванки.  На відео він одягнутий із побратимами у вишиванки.

Також третій президент України Віктор Ющенко опублікував фото у вишитій сорочці та привітав українців з Днем вишиванки. За його словами, вишиванка – це національна святиня, вона символізує зв’язок поколінь, будить високі патріотичні почуття в серці.

Віктор Ющенко показався у вишиванці
Віктор Ющенко показався у вишиванці
фото: Віктор Ющенко/Facebook

«Споконвіку для українців власна вишиванка була наче оберегом, тому й стала справді дорогоцінною. Кожен птах, кожна квітка, що прикрашає вишиванку, має своє символічне значення, спрямоване на добре та щасливе життя. Важливими є також правильно підібрані кольори: червоний, зелений, чорний. Створена руками, така вишиванка всотує не тільки частинку душі того, хто її зробив, а ще є ланкою між минулим, його традиціями і цінностями та сучасністю», – йдеться у дописі.

Яценюк, Верещук, Ющенко. Добірка яскравих вишиванок політиків (фото) фото 1
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Експрем’єр-міністр Арсеній Яценюк долучився до привітань із Днем вишиванки. Він також запостив фото, на якому у національному вбранні.

«Традиція святкування Дня вишиванки в Україні бере свій початок із моїх рідних Чернівців – з ініціативної групи студентів університету імені Федьковича, моєї альма-матер. Тому цей день для мене – не лише про вишиванку. Це про те, як народжуються ідеї, здатні нас єднати. Як вони охоплюють усю Україну, стають натхненням і мотивацією для мільйонів наших людей, які в дні війни мають відчувати: нас багато, ми бачимо одне одного. Це про нас – «червоне – то любов». Ми разом, і ми переможемо. З Днем вишиванки, дорогі, особливо красиві сьогодні друзі!», – йдеться у дописі Яценюка.

Арсеній Яценюк одягнув вишиванку із патріотичними кольорами
Арсеній Яценюк одягнув вишиванку із патріотичними кольорами
фото: Арсеній Яценюк/Facebook

Народний депутат від «Слуги народу» і член парламентського комітету з питань правової політики Ігор Фріс долучився до сьогоднішнього флешмобу. Він також показався у вишиваній сорочці.

«Ідентичність до свого. До місця де ти виріс і де народжуються твої внуки. Не залежно від національностей та віросповідання. Повага та ідентифікація своїх. Це і є вишиванка», – йдеться у дописі Фріса.

Ігор Фріс у вишиванці
Ігор Фріс у вишиванці
фото: Ігор Фріс/Facebook

Експрезидент України Петро Порошенко разом зі своїми колегами з партії «Європейська солідарність» також сьогодні одягнули вишиванки. «У День вишиванки ми не просто вдягаємо сорочку з орнаментом. Ми вдягаємо історію – закодовану в нитках пам’ять поколінь. Це голос предків, що шепоче: «Пам’ятай, хто ти». Сьогодні росіяни намагаються стерти з лиця землі все українське – мову, культуру, ідентичність. Але саме вишиванка – на наших плечах, під броніком, у сховках окупованих міст чи у валізах тих, хто змушений був тікати», – написав Порошенко.

Петро Порошенко разом зі своїми колегами з партії «Європейська солідарність»
Петро Порошенко разом зі своїми колегами з партії «Європейська солідарність»
фото: Петро Порошенко/Facebook

Зокрема, мер столиці Віталій Кличко привітав українців з Днем вишиванки. Він також одягнув сьогодні національне вбрання.

Віталій Кличко у вишиванці
Віталій Кличко у вишиванці
фото: Віталій Кличко/Facebook

Нардепка Галина Янченко у Верховній Раді сьогодні показалася у яскравому образі. Вона обрала чорну сукню, рясно вишиту білими квітами. «Вишиванка – це про нашу ідентичність та унікальність. Зі святом!», – написала Янченко.

Галина Янченко показалася у вишиванці у Раді
Галина Янченко показалася у вишиванці у Раді
фото: Галина Янченко/Facebook

Заступниця Офісу президента Ірина Верещук зауважила, що «вишиванка – це святе». Також вона показалася у стильній вишитій сорочці.

Ірина Верещук у вишиванці
Ірина Верещук у вишиванці
фото: Ірина Верещук/Telegram

Член депутатської фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко також показав себе у вишиванці. «З Днем вишиванки! Пам’ятаймо, хто ми, звідки, і заради чого тримаємося – навіть у найтяжчі часи», – йдеться у дописі.

Олексій Гончаренко у вишиванці
Олексій Гончаренко у вишиванці
фото: Олексій Гончаренко/Telegram

Народний депутат Ярослав Юрчишин показав добірку фото, де він у вишиванках. У дописі нардеп написав: «І я долучаюся до цього флешмобу гарних вишиванок. У мене їх є троха. І хай вишиванка буде одягом не лише в свій день. Як і українська мова і культура. В генах».

4 фото
На весь екран
Ярослав Юрчишин у вишиванках
фото: Ярослав Юрчишин/Facebook

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, українці відзначають День вишиванки. Для українців вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам’ять.

Попри свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. День вишиванки – урочиста подія для кожного українця. Взяти участь у святкуванні Дня вишиванки просто – одягніть вишиванку на роботу чи навчання.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців з Днем вишиванки та Днем сімʼї.

До слова, британських парламентарів запросили 14 травня прийти на роботу у вишиванках. Такою акцією члени парламенту планують підтримати Україну. Про це повідомляє «Главком».

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Теги: Петро Порошенко Андрій Єрмак вишиванка Олег Тягнибок Леонід Ємець Олексій Гончаренко Віктор Ющенко Володимир В'ятрович Арсеній Яценюк Віталій Кличко Ірина Верещук

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