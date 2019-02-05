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    Суспільство

    Кабмін оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун

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    Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я - Кабмін оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун
    Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я

    МОЗ розпочало проведення безпрецедентноі реформи, тому однозначно будемо оскаржувати рішення суду, - Саєнко

    Рішення суду про заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я обов'язково буде обговорено між членами уряду. Про це міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко сказав в коментарі РБК-Україна.

    «МОЗ розпочало проведення безпрецедентноі реформи, спрямованої на  покращення якості медичного обслуговування громадян. Однозначно будемо оскаржувати рішення та подавати скаргу у Вищу раду правосуддя», - додав Саєнко.

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    Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення було ухвалено за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

    Тоді як у міністерстві заявили, що дізналися про відсторонення Супрун зі ЗМІ. Наразі її команда проводить консультації з юристами.

    Нагадаємо, в листопаді 2018 року комітет Верховної ради з питань охорони здоров'я направив проект постанови про звільнення Супрун спікеру Андрію Парубію. Сама ж Супрун розцінювала такі випади на свою адресу як «характерну відповідь старої системи, яка найбільше прагне зберегти статус-кво».

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