Кабмін оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун



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Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я

МОЗ розпочало проведення безпрецедентноі реформи, тому однозначно будемо оскаржувати рішення суду, - Саєнко

Рішення суду про заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я обов'язково буде обговорено між членами уряду. Про це міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко сказав в коментарі РБК-Україна.

«МОЗ розпочало проведення безпрецедентноі реформи, спрямованої на покращення якості медичного обслуговування громадян. Однозначно будемо оскаржувати рішення та подавати скаргу у Вищу раду правосуддя», - додав Саєнко.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення було ухвалено за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Тоді як у міністерстві заявили, що дізналися про відсторонення Супрун зі ЗМІ. Наразі її команда проводить консультації з юристами.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року комітет Верховної ради з питань охорони здоров'я направив проект постанови про звільнення Супрун спікеру Андрію Парубію. Сама ж Супрун розцінювала такі випади на свою адресу як «характерну відповідь старої системи, яка найбільше прагне зберегти статус-кво».