Уряд створює нове міністерство
Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості зосередиться на розвитку промисловості, займатиметься питаннями оборонної та високотехнологічної галузей
Кабінет міністрів України затвердив створення нового відомства - Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За словами прем'єра, нове міністерство зосередиться на розвитку промисловості, займатиметься питаннями оборонної та високотехнологічної галузей..
«Необхідно створити нове міністерство. Це питання давно назріло. І важливо сьогодні розставити правильні пріоритети. Це повинні бути нові підходи до розвитку просторості… Сьогодні офіційно ми дамо старт створенню міністерства», - зазначив глава уряду.
Шмигаль додав, що робота в цьому напрямку не обмежиться одним новоствореним міністерством.
Як повідомлялося, Верховна Рада 16 липня призначила Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.