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    Економіка та фінанси

    Уряд створює нове міністерство

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    Голова уряду оголосив, що рішення про створення нового міністерства давно назріло - Уряд створює нове міністерство
    Голова уряду оголосив, що рішення про створення нового міністерства давно назріло

    Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості зосередиться на розвитку промисловості, займатиметься питаннями оборонної та високотехнологічної галузей

    Кабінет міністрів України затвердив створення нового відомства - Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

    За словами прем'єра, нове міністерство зосередиться на розвитку промисловості, займатиметься питаннями оборонної та високотехнологічної галузей..

    «Необхідно створити нове міністерство. Це питання давно назріло. І важливо сьогодні розставити правильні пріоритети. Це повинні бути нові підходи до розвитку просторості… Сьогодні офіційно ми дамо старт створенню міністерства», - зазначив глава уряду.

    Шмигаль додав, що робота в цьому напрямку не обмежиться одним новоствореним міністерством.

    Як повідомлялося, Верховна Рада 16 липня призначила Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

    Нагадаємо, уряд продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

    Кабмін Верховна Рада міністр уряд Денис Шмигаль
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