Уряд створює нове міністерство



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Голова уряду оголосив, що рішення про створення нового міністерства давно назріло

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості зосередиться на розвитку промисловості, займатиметься питаннями оборонної та високотехнологічної галузей

Кабінет міністрів України затвердив створення нового відомства - Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За словами прем'єра, нове міністерство зосередиться на розвитку промисловості, займатиметься питаннями оборонної та високотехнологічної галузей..

«Необхідно створити нове міністерство. Це питання давно назріло. І важливо сьогодні розставити правильні пріоритети. Це повинні бути нові підходи до розвитку просторості… Сьогодні офіційно ми дамо старт створенню міністерства», - зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що робота в цьому напрямку не обмежиться одним новоствореним міністерством.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 липня призначила Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Нагадаємо, уряд продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.