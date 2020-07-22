Засідання уряду. Міністри розглянуть вихід України з угод СНД



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Засідання Кабінету міністрів 21 липня розпочнеться о 13:30

Також Кабмін обговорить пожежі на Луганщині

Кабінет міністрів під час засідання 21 липня планує розглянути проєкт указу президента про вихід України з Угоди про гуманітарне співробітництво держав – учасниць СНД та Угоди про Раду з гуманітарного співробітництва держав – учасниць СНД.

Таклож уряд планує виділити кошти з резервного фонду державного бюджету на першочергові заходи з подолання наслідків масштабної пожежі у Луганській області, що спалахнула 6 липня.

Про це йдеться у порядку денному засідання на 22 липня, який опублікований на Урядовому порталі.

Також урядовці розглянуть проєкт закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки.

У середу уряд може схвалити також проєкти постанов щодо затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції; про затвердження угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Королівства Саудівська Аравія про співробітництво в оборонній сфері; щодо затвердження Порядку повернення концесієдавцю об’єкта концесії після припинення дії концесійного договору.