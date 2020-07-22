МОЗ планує по-іншому вираховувати показники захворюваності на Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом уже складено майже 20 тис. адмінпротоколів щодо порушення правил карантину, судами накладено штрафів на 7,7 млн гривень

В уряді планують вираховувати показники захворюваності за динамікою

Уряд планує вираховувати показники захворюваності на коронавірус не за кількістю хворих, а за динамікою. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

«Сьогодні Кабінет міністрів розгляне постанову, в якій визначені нові норми проведення карантину. Зокрема, норми карантину, які встановлені в Україні, гармонізуються з європейськими, також змінюються підходи до показників захворюваності. Так, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського Союзу», - процитували слова Степанова в ОП.

Разом з тим на нараді також поінформували, що загалом уже складено майже 20 тис. адмінпротоколів щодо порушення правил карантину, судами накладено штрафів на 7,7 млн гривень.

Нагадаємо, що найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за добу зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Як вже повідомляв Главком, у Києві за останню добу виявили кронавірус у 132 людей, серед них - четверо медиків та 14 дітей.

Коронавірус в Україні

Всього 61851

Хворіють 26300

Одужали 3400

Померли 1551

Копіювати код для вставки

Станом на 22 липня в Україні зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей. Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.