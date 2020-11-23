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    Суспільство

    Кабмін ввів нові правила для пішоходів і велосипедистів

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    Пішоходів зобов'язали носити світловідбивальні елементи - Кабмін ввів нові правила для пішоходів і велосипедистів
    Пішоходів зобов'язали носити світловідбивальні елементи

    Світловідбивальні елементи стали обов'язковими для пішоходів, які рухаються проїжджою частиною або узбіччям, у темний час доби

    Кабінет Міністрів України вніс ряд змін до правил дорожнього руху. Серед них є ті, що стосуються обов'язків пішоходів.

    У темний час доби і за поганої видимості пішоходи повинні будуть використовувати світловідбивальні елементи. А велосипедистам дозволили їздити на смузі для маршруток. Такі рішення були прийняті на засіданні Кабміну.

    Зокрема, документом встановлено, що в темний час доби і в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світловідбивні елементи (стрічки, наклейки, жилети) або бути в одязі, яка має світловідбивні елементи.

    Відзначається, що наявність світловідбивних елементів на одязі пішоходів дозволяє зменшити смертність на дорогах у 6-8 разів.

    «Кожен пішохід має знати, що у темну пору доби або при густому тумані, він непомітний для водіїв. Особливо якщо верхній одяг чорного або іншого темного кольору. Флікери відбивають світло у сутінках, тож водій вчасно помічає пішохода та може зменшити швидкість чи зупинити авто. В умовах поганої видимості, інтенсивного руху транспорту та складних погодних умов –світловідбивачів багато не буває! Вони можуть бути у вигляді браслету, брелока, наліпки, пояса або жилета. Їх можна одягнути або причепити на одяг і рюкзак», – йдеться в повідомленні.

    Це пов'язано з тим, що людину, яка використовує світловідбивні елементи, буде видно на відстані 130-150 метрів, тоді як у темному одязі її видно лише на відстані 25-30 метрів.

    Теги: Кабмін водій час
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