Каталися і зникли: Закарпатські рятувальники знайшли чотирьох лижників (фото)

ДСНС Закарпаття провела пошукову операцію в районі гори Гимба

У Карпатах знайшли чотирьох лижників, які напередодні заблукали. Про це повідомили у ДСНС Закарпатської області.

«О 01:10 шляхом проведення пошуково-рятувальних робіт знайшли заблукалих туристів у районі підніжжя гори Гимба. Чоловіки перебували в задовільному стані. Рятувальники доставили їх до села Березники Хустського району, де на них вже чекали друзі», – йдеться у повідомленні.

Вчора, 22 січня, о 20:50 в ДСНС надійшла інформація, що на туристичному маршруті в районі гори Гимба, під час катання на лижах зникли і не виходять на зв’язок четверо туристів, ймовірно, втратили орієнтир і заблукали.

Через півгодини зниклі лижники вийшли на зв’язок і повідомили свої координати.

Нагадаємо, 17 січня рятувальники знайшли травмованого іноземного туриста на Закарпатті.

«17 січня о 14:50 на службовий телефон начальника четвертої спеціальної пошуково-рятувальної групи надійшов телефонний дзвінок від однієї з американських компаній, яка повідомила, що вони отримали повідомлення про те, що за визначеними координатами поблизу гори Піп Іван на території Закарпатської області травмувався іноземний турист», – пише пресслужба.

Напередодні на Говерлі зійшла лавина: госпіталізували жінку та дитину.

Минулого тижня рятувальники дали три надважливі поради туристам, які йдуть у гори.