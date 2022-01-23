Скільки туристів навідалося в Україну торік: статистика

У 2021 році нас відвідало понад 4 млн туристів

У 2021 році Україну відвідало понад 4 млн туристів, що майже на 26% більше, ніж у 2020 році. Про це повідомляє пресслужба Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ).

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів зазначає, що торік, незважаючи на пандемію, до України приїхало значно більше туристів, ніж у «доковідні» часи.

«Завдяки таким показникам, як туристичний збір, за перші дев’ять місяців 2021 року ми бачили зростання на 20% як порівняти з 2019 роком. Це стало можливим внаслідок того, що для нас відкрилися нові туристичні ринки – ОАЕ та Саудівської Аравії», – наголосила вона.

Туристична статистика

Найбільше відвідувачів прибуло з Молдови (1,054 млн осіб), РФ (519 тис.), Польщі (311 тис.), Білорусі (273 тис.), Румунії (264 тис.), Туреччини (247 тис.), Угорщини (227 тис.), Німеччини (154 тис.), Ізраїлю (133 тис.), США (103 тис.).

Для 29,5% опитаних респондентів основною метою їхньої подорожі були відпустка, дозвілля та відпочинок. Ще 25,9% відповіли, що прибули до України в ділову поїздку. Відвідували рідних та друзів 22,4% опитаних. На лікування та оздоровлення приїхало 11,7% іноземців, а на шопінг усього 4%.

Також згідно з даними ДАРТ більшість іноземців – 36,5% – подорожували родинами. Трохи менше – 35,4% наодинці. 21,8% мандрівників відвідали Україну разом з друзями. З колегами завітали 5,1% іноземців, а у складі туристичних груп – 1,2%

Раніше в ДАРТ повідомили, що найбільше коштів витрачали туристи з Об'єднаних Арабських Еміратів – $2 210 на людину.

Також до топ-5 увійшли громадяни Оману ($1 550), Саудівської Аравії ($1 500), Канади ($1 250) та США ($1 125).

Нагадаємо, ЄС планує змінити правила подорожей.

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