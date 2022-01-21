Внаслідок нічної пожежі у Києві загинуло двоє людей

Палала квартира на дев’ятому поверсі у Деснянському районі

У Києві Дніпровському районі столиці вночі пала багатоповерхівка. Загорання сталося 21 січня о 01:32, повідомляє Телеграм-канал «Київ оперативний».

«До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на просп. Павла Тичини, 12-А, що у Дніпровському районі столиці .

Відразу ж до місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, пожежа виникла у кімнаті трикімнатної квартири на шостому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Бійці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

О 02:02 займання вогнеборці локалізували на площі 20 кв. м, а о 02:11 – ліквідували», - зазначається у повідомленні.

Під час гасіння пожежі в кімнаті, де сталася пожежа, було виявлено тіло чоловіка 1964 року народження та тіло жінки 1962 року народження.

На місці події працювало чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Причину та обставини виникнення даної пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

До слова, кількома днями раніше у Києві у Солом'янському районі під час пожежі евакуювали чоловіка з численними опіками й знайшли тіло жінки.

Нагадаємо, під час пожежі у Голосіївському районі постраждала жінка.