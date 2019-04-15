Керівництву Ради погрожують і питають, куди вони будуть втікати після перемоги Зеленського



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Ірина Геращенко до поліція звертатись немає намірів

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що регулярно отримує на електронну пошту й телефон погрози.

На своїй сторінці у Facebook вона виклала фото екрана мобільного телефону з смс такого змісту: «Іро, куди (в яку країну) тікатимеш після перемоги Зеленського? Залишилося 7 днів».

«Ось такі, ще й гірші погрози, регулярно отримую на телефон і пошту. Ставлюся до них творчо, до МВС не скаржуся. Не перелякана. (...) Нікому не дозволю шантажувати себе за свої політичні погляди та позицію», - написала Геращенко в Facebook.

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Щодо МВС, то вона закликала відомство Арсена Авакова уникнути політизації. «Займіться, будь ласка, вашими безпосередніми обов'язками, зокрема профілактикою злочинності на вулицях українських міст і селищ. А не коментуванням роликів в інтернеті та виборчим процесом, замість ЦВК. Безпека громадян залишається одним із ключових викликів, маємо разом гарантувати її нашим громадянам», - дорікнула перший заступник спікера.

Нагадаємо, після моніторингу соцмереж та заяви «Зе!Команди» стосовно посилення охорони Зеленському через ймовірну погрозу життю у відеоролику в Нацполіції відкрили справу по відеоролику з Зеленським. 12 квітня Ірина Геращенко звернулась до МВС з вимогою відкрити «дзеркальну» справу – на сценаристів та виконавця головної ролі «Слуги народу», де розстрілюють депутатів і відбувається похорон президента. У відповідь в МВС заявили, що їм не надходило повідомлень про загрози життю через серіал «Слуга народу».