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    Геращенко пояснила, звідки взявся фейк про ролик Зеленського

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    <p>Ролик Зеленського на НСК &laquo;Олімпійський&raquo;, як виявилося, знімали місцеві продакшн</p> - Геращенко пояснила, звідки взявся фейк про ролик Зеленського

    Ролик Зеленського на НСК «Олімпійський», як виявилося, знімали місцеві продакшн

    Ірина Геращенко спершу опублікувала пост про причетність до зйомок ролика Зеленського російської компанії, а згодом видалила свій пост із фейком

    Дорогий і пафосний ролик кандидата у президенти Володимира Зеленського про дебати на НСК «Олімпійський», як виявилося, знімали місцеві продакшн.

    Про це написала у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, яка до цього спершу опублікувала пост про причетність до зйомок ролика Зеленського російської компанії, а згодом видалила свій пост із фейком.

    «До фейків і аферистів ставлюся негативно. Тому фейки видаляю і визнаю, якщо був фейк. Буду рада, якщо цього золотого правила дотримуватимуться і опоненти», - зазначила Геращенко.

    Щодо ролика Зеленського вона пояснила: «РФ-компашки просто відразу радісно його залили собі і позначили свого фаворита на українських виборах. Юристка Ольга Деркач, професіонал в авторському праві зазначила, що фіктивний правовласник - робот, який автоматом забиває авторські права на весь контент який був використаний у новинах РФ».

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 1.18% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Нагадаємо, напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

    Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

    У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.

    Петро Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським.

    Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», але «слово за ЦВК».

    Порошенко заявив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах», але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський».

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