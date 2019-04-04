Геращенко пояснила, звідки взявся фейк про ролик Зеленського



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Ролик Зеленського на НСК «Олімпійський», як виявилося, знімали місцеві продакшн

Ірина Геращенко спершу опублікувала пост про причетність до зйомок ролика Зеленського російської компанії, а згодом видалила свій пост із фейком

Дорогий і пафосний ролик кандидата у президенти Володимира Зеленського про дебати на НСК «Олімпійський», як виявилося, знімали місцеві продакшн.

Про це написала у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, яка до цього спершу опублікувала пост про причетність до зйомок ролика Зеленського російської компанії, а згодом видалила свій пост із фейком.

«До фейків і аферистів ставлюся негативно. Тому фейки видаляю і визнаю, якщо був фейк. Буду рада, якщо цього золотого правила дотримуватимуться і опоненти», - зазначила Геращенко.

Щодо ролика Зеленського вона пояснила: «РФ-компашки просто відразу радісно його залили собі і позначили свого фаворита на українських виборах. Юристка Ольга Деркач, професіонал в авторському праві зазначила, що фіктивний правовласник - робот, який автоматом забиває авторські права на весь контент який був використаний у новинах РФ».

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Нагадаємо, напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.

Петро Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським.

Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», але «слово за ЦВК».

Порошенко заявив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах», але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський».