У Порошенка вимагають відкрити справу проти Зеленського за фільм «Слуга народу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний депутат вимагає від Нацполіції дзеркальної реакції на відкриття справи по відеоролику, де Зеленського збиває вантажівка

Ірина Геращенко вимагає дзеркальної реакції від МВС на «Слугу народу», де розстрілюють депутатів і відбувається похорон президента. З відповідним запитом перший віце-спікер звернулась сьогодні під час Години уряду.

«Я вітаю той факт, що заведена кримінальна справа, тому що ми маємо боротись проти мови ворожнечі… Чи буде сьогодні так само дзеркально заведено кримінальну справу проти авторів і сценаристів фільму «Слуга народу» і виконавця головної ролі, в якій розстрілюється парламент і потім є похорони президента», - сказала Геращенко.

Вона нагадала, що проти Надії Савченко за такі думки відкрили справу і тримають в слідчому ізоляторі.

Також перший віце-спікер запитала, чи будуть тепер за кожен пост в інтернеті буде заводитись кримінальна справа?

Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян у відповідь порадив Геращенко подати звернення і «я думаю, що Національна поліція в законний термін дасть обґрунтовану відповідь».

Нагадаємо,10 квітня на Telegram-каналі "Європейське майбутнє України", який пов'язують зі штабом Порошенко, був розміщений ролик, в якому зображений Зеленський, якого збиває фура, після цього на екрані з'являється зображення доріжки кокаїну і напис: «У кожного своя дорога».

На наступний день Головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження за фактом розміщення цього відеоролика. Справа відкрита за статтею ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.

Передвиборчий штаб Петра Порошенка заперечив причетність до виробництва відеоролика про Володимира Зеленського.

Пізніше у Facebook з'явилося продовження скандального ролика з Зеленським. У другому ролику після того, як фура проїжджає, живого і здорового Володимира Зеленського обсипає зверху в великій кількості білим порошком невідомого походження.