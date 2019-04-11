Поліція відкрила справу щодо ролика, де Зеленського збиває фура



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Кадр зі скандального відеоролика

Поліція відкрила справу стосовно розміщення скандального відеоролика навіть без заяви Зеленського, а також вимагає від Telegram-каналу видалити це відео

Головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження за фактом розміщення відеоролика, де кандидата в президенти Володимира Зеленського збиває вантажівка. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Справа відкрита за статтею ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча. Рішення про це провадження було прийнято після моніторингу соцмереж та заяви «Зе!Команди» стосовно посилення охорони Зеленському через ймовірну погрозу життю у відеоролику.

Також поліція має намір звернутись до Telegram з вимогою видалити відео. «Наразі триває перевірка, в рамках якої поліція з’ясовує обставини появи цього відео та осіб, причетних до його замовлення, виготовлення та розповсюдження. Також готується офіційний запит до представників адміністрації соцмереж, які поширили це відео, – з метою його видалення», - говориться в повідомленні МВС.

Нагадаємо, 10 квітня на Telegram-каналі "Європейське майбутнє України", який пов'язують зі штабом Порошенко, був розміщений ролик, в якому зображений Зеленський, якого збиває фура, після цього на екрані з'являється зображення доріжки кокаїну і напис: «У кожного своя дорога».