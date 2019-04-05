Геращенко вважає, що Зеленський принизив Тимошенко і вимагає від нього вибачень



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«Спочатку Володимир 29 березня поїхав на концерт в Бровари, замість дебатів з ЮВТ, а потім запросив її вести свої дебати», - зауважила Геращенко

Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко підкреслила, що обурена діями «недосвідченого політика Зе»

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко вимагає від кандидата у президенти Володимира Зеленського вибачень перед лідером ВО «Батьківщина» Юлією Тимошенко.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook, відреагувавши на пропозицію Зеленського до Тимошенко стати арбітром на дебатах з президентом Петром Порошенком.

«Спочатку Володимир 29 березня поїхав на концерт в Бровари, замість дебатів з ЮВТ, а потім запросив її вести свої дебати. Наступне запрошення - вести концерт в Броварах чи корпоратив замість своєї напарниці з кварталу? Чи вимагатиме від неї здачі аналізів перед конферансом? Я б образилася, бо це дійсно принизливо», - підкреслила Геращенко.

Вона підкреслила, що обурена діями «недосвідченого політика Зе».

«До опонентів, особливо тих, які тобі програли, треба ставитися з повагою, а не принижувати. Бо так ви принижуєте мільйони виборців своїх опонентів. Мільйони українців, які голосували за ЮВТ, шанують її як політичного діяча, а не конферансьє. На відміну від вас, в ЮВТ є партія, а не віртуальний проект», - зауважила Геращенко.

Перший віце-спікер ВР зазначила, що Тимошенко - одна з лідерів опозиційної фракції, а не ведуча дебатів і корпоративів».

«Можна не погоджуватися з її політичними поглядами, але за нею стоять мільйони виборців. Вимагаю вибачень Зе перед ЮВТ», - написала Геращенко.

Нагадаємо, 4 квітня кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував Юлії Тимошенко бути модератором на дебатах кандидатів у президенти, аргументуючи це тим, що вона зайняла третє місце у першому турі та не підтримала жодного з кандидатів.

Зеленський дав Тимошенко 24 години для прийняття рішення.

Керівник «UA: Суспільне» прокоментував виклик Тимошенко модератором на дебати.

Також зазначимо, у ЦВК нагадали, що теледебати будуть проведені лише в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Президент України Петро Порошенко погодився на дебати із Зеленським: «Стадіон, так стадіон».

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.

Як повідомлялося раніше, Порошенко покликав Зеленського 5 квітня о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.

Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці. 5 квітня Зеленський сам здав аналізи.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.