  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Геращенко вважає, що Зеленський принизив Тимошенко і вимагає від нього вибачень

    • Розсилка
    <p>&laquo;Спочатку Володимир 29 березня поїхав на концерт в Бровари, замість дебатів з ЮВТ, а потім запросив її вести свої дебати&raquo;, - зауважила Геращенко</p> - Геращенко вважає, що Зеленський принизив Тимошенко і вимагає від нього вибачень

    «Спочатку Володимир 29 березня поїхав на концерт в Бровари, замість дебатів з ЮВТ, а потім запросив її вести свої дебати», - зауважила Геращенко

    Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко підкреслила, що обурена діями «недосвідченого політика Зе»

    Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко вимагає від кандидата у президенти Володимира Зеленського вибачень перед лідером ВО «Батьківщина» Юлією Тимошенко.

    Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook, відреагувавши на пропозицію Зеленського до Тимошенко стати арбітром на дебатах з президентом Петром Порошенком.

    «Спочатку Володимир 29 березня поїхав на концерт в Бровари, замість дебатів з ЮВТ, а потім запросив її вести свої дебати. Наступне запрошення - вести концерт в Броварах чи корпоратив замість своєї напарниці з кварталу? Чи вимагатиме від неї здачі аналізів перед конферансом? Я б образилася, бо це дійсно принизливо», - підкреслила  Геращенко.

    Вона підкреслила, що обурена діями «недосвідченого політика Зе».

    «До опонентів, особливо тих, які тобі програли, треба ставитися з повагою, а не принижувати. Бо так ви принижуєте мільйони виборців своїх опонентів. Мільйони українців, які голосували за ЮВТ, шанують її як політичного діяча, а не конферансьє. На відміну від вас, в ЮВТ є партія, а не віртуальний проект», - зауважила Геращенко.

    Перший віце-спікер ВР зазначила, що Тимошенко - одна з лідерів опозиційної фракції, а не ведуча дебатів і корпоративів».

    «Можна не погоджуватися з її політичними поглядами, але за нею стоять мільйони виборців. Вимагаю вибачень Зе перед ЮВТ», - написала Геращенко.

    Нагадаємо, 4 квітня кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував Юлії Тимошенко бути модератором на дебатах кандидатів у президенти, аргументуючи це тим, що вона зайняла третє місце у першому турі та не підтримала жодного з кандидатів.

    Зеленський дав Тимошенко 24 години для прийняття рішення.

    Керівник «UA: Суспільне» прокоментував виклик Тимошенко модератором на дебати.

    Також зазначимо, у ЦВК нагадали, що теледебати будуть проведені лише в межах чинного законодавства.

    Нагадаємо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

    Президент України Петро Порошенко погодився на дебати із Зеленським: «Стадіон, так стадіон».

    Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти. 

    Як повідомлялося раніше, Порошенко покликав Зеленського 5 квітня о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.

    Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці. 5 квітня Зеленський сам здав аналізи.

    Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.

    Читайте також статтю: 
    Читайте також
    Ірина Геращенко політика президент стадіон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ