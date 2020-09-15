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    Суспільство

    Керівник МОЗ розповів, коли в Україні можуть «закінчитись» ліжка для хворих на Covid-19

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    В Україні рівень завантаженості ліжок становить близько 45% - Керівник МОЗ розповів, коли в Україні можуть «закінчитись» ліжка для хворих на Covid-19
    В Україні рівень завантаженості ліжок становить близько 45%

    Наша медична система має межу і кількість ліжок, кількість лікарів, які надають медичну допомогу – вона обмежена, – зазначив Степанов

    В Україні можуть «закінчитись» ліжка, виділені для лікування хворих коронавірусом, якщо продовжиться інфікування Covid-19. Про це в ефірі телеканалу Zik повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    За словами міністра, «якщо ми не будемо дотримуватися правил, правил нової реальності, якою ми зараз живемо, у нас буде зростати кількість людей, які хворіють, зростати кількість людей, які госпіталізуються».

    «І ми зараз це бачимо на власні очі. Зрозуміло, що наша медична система має межу і кількість ліжок, кількість лікарів, які надають медичну допомогу – вона обмежена. Тому, навіть не хочеться розглядати такі сценарії (як у Італії, - ред.), але зрозуміло, що якщо будуть далі зростати, то зрозуміло, що всі ліжка можуть просто заповнитися», – зазначив Степанов.

    Нагадаємо, в Україні рівень завантаженості ліжок становить близько 45%.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 14 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2905 людей. Це на 443 випадки більше, ніж днем раніше (2462). Одужали за минулу добу – 1267 осіб (днем раніше – 650), померли 53 –  (33). Загалом від початку пандемії станом на ранок 15 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 159702 людини, одужали 70810 осіб, летальних випадків – 3264.

    міністр лікарня Максим Степанов вірус коронавірус
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