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    Covid-19 не відступає: за добу в Україні ще майже 3 тисячі інфікованих

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    Кількість хворих на коронавірус в Україні зростає щодня - Covid-19 не відступає: за добу в Україні ще майже 3 тисячі інфікованих
    Кількість хворих на коронавірус в Україні зростає щодня

    Минулої доби в Україні від коронавірусу померли 53 людини

    В Україні за минулу добу, 14 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2905 людей. Це на 443 випадки більше, ніж днем раніше (2462). 

    Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

    Одужали за минулу добу – 1267 осіб (днем раніше – 650), померли 53 –  (33).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 159702 людини, одужали 70810 осіб, летальних випадків – 3264.

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 14 вересня в країні, за офіційними даними, було підтверджено 156797 випадків Covid-19.  

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