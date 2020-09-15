У Києві встановлено антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До лікарень столиці потрапили минулої доби 56 пацієнтів

За весь період пандемії коронавірусу у Києві найбільша кількість летальних випадків за добу — померли 11 хворих. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватись. Минулої доби вірус виявили в 285 людей. За весь період пандемії в столиці найбільша кількість летальних випадків за добу — померли 11 хворих. Усього коронавірус забрав життя 283 киян. На сьогодні в столиці вже 17714 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - написав він.

Захворіли:

171 жінка віком від 19 до 90 років,

106 чоловіків віком від 22 до 83 рокiв,

4 дівчинки від 6 до 17 років,

4 хлопчики від 1 року до 15.

Захворіли, зокрема, і 17 медиків.

До лікарень столиці потрапили минулої доби 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 59 людей. Всього коронавірус подолали 5385 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 70, у Деснянському – 39 та в Оболонському районі – 37 випадків.





«Загроза – не примарна. І упередити її можна, тільки дотримуючись правил безпеки. Не нехтуйте ними! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 159702

Хворіють 85628

Одужали 70810

Померли 3264

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, станом на 15 вересня у Києві підтверджено 17714 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 285 осіб.

Читайте також: