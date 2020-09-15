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    У світі

    У світі від коронавірусу одужали понад 21 млн людей

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    У першу четвірку за кількістю інфікованих входять США (6 749 289), Індія (4 930 236), Бразилія (4 349 544) та РФ (1 068 320) - У світі від коронавірусу одужали понад 21 млн людей
    У першу четвірку за кількістю інфікованих входять США (6 749 289), Індія (4 930 236), Бразилія (4 349 544) та РФ (1 068 320)

    У світі зафіксовано 29 475 299 випадків зараження коронавірусом

    У світі станом на 15 вересня зареєстровано майже 29,5 мільйона випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані Worldometer.

    Згідно з ними, у світі зафіксовано 29 475 299 випадків зараження коронавірусом, зокрема 933 444 летальних, одужали 21 299 607 людей.

    У першу четвірку за кількістю інфікованих входять США (6 749 289), Індія (4 930 236), Бразилія (4 349 544) та РФ (1 068 320).

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    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 14 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2905 людей. Це на 443 випадки більше, ніж днем раніше (2462). Одужали за минулу добу – 1267 осіб (днем раніше – 650), померли 53 –  (33). Загалом від початку пандемії станом на ранок 15 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 159702 людини, одужали 70810 осіб, летальних випадків – 3264.

    США Індія Бразилія хвороби вірус коронавірус
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