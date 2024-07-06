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Хліб зі спельти. Професор-технолог пояснив особливості нового модного продукту

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Хліб зі спельти. Професор-технолог пояснив особливості нового модного продукту
Спельта за вмістом білка є рівноцінною заміною м’ясу
фото з відкритих джерел

«Такий хліб рекомендують нутриціологи і дієтологи»

На полицях супермаркетів все частіше можна побачити хліб зі спельти. Чим спельта відрізняється від звичайної пшениці, в інтерв’ю «Главкому» пояснила доктор технічних наук, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України Лариса Баль-Прилипко.

«Спельта, або ж полба – це дикий сорт. Відрізняється від звичайної пшениці більшою кількістю білка. Коли почалася повномасштабна війна, в магазинах Києва не було хліба, але борошно, крупа зі спельти була. Проте люди не дуже знали її тоді», – пояснює харховий технолог.

За словами Баль-Прилипко, наразі спельту вирощують приватні підприємці на Хмельниччині. Такий хліб рекомендують нутриціологи і дієтологи. 

Зазначимо, спельта – органічна крупа, виготовлена з подрібнених зерен спельти, найдавнішого виду пшениці. За вмістом білка вона є рівноцінною заміною м’ясу. Спельта містить 18 незамінних амінокислот, які не можуть бути отримані з тваринною їжею. За цінність та поживні речовини її називають чорною ікрою серед злаків.

Також професор-технолог пояснила, що таке якісна ковбаса і на що звертати увагу під час покупки. 

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Теги: продукти хліб супермаркет

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