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Професор-технолог пояснила, що таке якісна ковбаса і на що звертати увагу під час покупки

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Професор-технолог пояснила, що таке якісна ковбаса і на що звертати увагу під час покупки
При покупці ковбаси треба звернути увагу на етикетку
фото з відкритих джерел

Науковиця пояснила, що означає «м’ясо механічного обвалювання» на етикетці

При покупці ковбаси варто звернути увагу на склад, має бути маркування, де прописано, яке це м’ясо: яловиче, свинина чи курятина. Професор-технолог Лариса Баль-Прилипко в інтерв'ю «Главкому» пояснила, що таке якісна ковбаса і на що звертати увагу під час покупки. 

«Звичайно, якщо ви пішли на стихійний ринок і купуєте сосиски «з димком» – це ваш ризик. Але якщо ми говоримо про легальні місця продажу, де є лабораторії і де ви можете взяти документи і подивитися, – це інша річ»,– розповідає технолог.

За її словами, слід звернути увагу на перші два рядки етикетки. Там має бути написано, яке це м’ясо. М'ясо яловиче, свинина чи курятина, чи інше. Якщо написано «білково-жирова суміш», або «м’ясо механічного обвалювання», то це не те, що слід купувати. Вищий ґатунок – 95% м’яса, перший – 70-80%, другий чи третій – ще менше. Якщо ковбаса має у своєму складі менше 59% м’ясної сировини, то це не ковбаса.

Баль-Прилипко пояснює, коли виробник пише на продукції «м’ясо механічного обвалювання» (перемелене м’ясо з кістками, – «Главком») – 50-70%. Це не м’ясо. М’яса механічного обвалювання у виробі дозволено не більше 10%, і то не в продукції вищого ґатунку.

Харчовий технолог додала, що не можна не можна порівнювати докторську ковбасу і сосиски чи сирокопчені ковбаси. Варена ковбаса – це багато води, може бути більше добавок, рослинні білки, волокна харчові, клітковина. Все це робить її ніжнішою і дешевшою у порівнянні з копченою. Звичайно, до копченої ковбаси не можна покласти ті інгредієнти, які використовуються у вареній, це ж абсолютно різні технології виготовлення.

Також доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла.

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Теги: продукти Україна супермаркет

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