Хмарно, але тепло і практично без опадів: прогноз погоди на 15 лютого

На українців чекає потепління

У середу, 15 лютого, очікується хмарна погода з проясненнями. Лише у північно-східних, східних та південно-східних областях можливий сніг. В інших регіонах опадів не очікують.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. У Сумській, східних та південно-східних областях можливий невеликий мокрий сніг, на решті території – без істотних опадів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер пануватиме північно-західний, 7-12 м/с. Місцями вдень очікуються пориви 15-20 м/с. Виключення – західна частина країни.

Температура впродовж доби коливатиметься від 2 морозу до 3° тепла, вдень у західних та південно-західних областях прогнозується 2-7° тепла.

У Києві та області 15 лютого буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується. На дорогах подекуди ожеледиця.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Швидкість північно-західного вітру становитиме 7-12 м/с. Вдень можна очікувати місцями пориви до 15-20 м/с.

Вночі на території області температура складатиме від 2° тепла до 3° морозу, а вдень 0-2° тепла. У Києві вночі обіцяють 0-2° морозу, а вдень – 0-2° тепла.