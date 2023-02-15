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Хмарно, але тепло і практично без опадів: прогноз погоди на 15 лютого

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Хмарно, але тепло і практично без опадів: прогноз погоди на 15 лютого
15 лютого стовпчик термометра підніматиметься до 7° тепла
фото з відкритих джерел

На українців чекає потепління

У середу, 15 лютого, очікується хмарна погода з проясненнями. Лише у північно-східних, східних та південно-східних областях можливий сніг. В інших регіонах опадів не очікують. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. У Сумській, східних та південно-східних областях можливий невеликий мокрий сніг, на решті території –  без істотних опадів.

На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер пануватиме північно-західний, 7-12 м/с. Місцями вдень очікуються пориви 15-20 м/с. Виключення – західна частина країни.

Температура впродовж доби коливатиметься від 2 морозу до 3° тепла, вдень у західних та південно-західних областях прогнозується 2-7° тепла.

Хмарно, але тепло і практично без опадів: прогноз погоди на 15 лютого фото 1

У Києві та області 15 лютого буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується. На дорогах подекуди ожеледиця.

Швидкість північно-західного вітру становитиме 7-12 м/с. Вдень можна очікувати місцями пориви до 15-20 м/с.

Вночі на території області температура складатиме від 2° тепла до 3° морозу, а вдень  0-2° тепла. У Києві вночі обіцяють 0-2° морозу, а вдень – 0-2° тепла.

Теги: снігопад повітря вітер прогноз погоди

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