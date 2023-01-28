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Синоптики прокоментували можливість затоплення Києва

Надія Карбунар
glavcom.ua
Синоптики прокоментували можливість затоплення Києва
У Києві буде сухо, запевняють синоптики
фото з відкритих джерел

Гідрологи контролюють ситуацію

У суботу, 28 січня, у Мережі з'явилася інформація про те, що Київ може затопити. Втім, синоптики спростовують це. Як повідомили в Укргідрометцентрі, наразі для Києва немає загрози негативних наслідків та затоплення.

Синоптики прокоментували можливість затоплення Києва фото 1

«Наші фахівці, гідрологи, ситуацію контролюють, в разі зміни – будуть випущені відповідні попередження. Для довідки, ситуацію з стану водних об'єктів відслідковують гідрологи, а не метеорологи. Перед тим, як писати інформацію, ознайомтесь з матеріалом та не залякуйте громадян», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу у деяких ЗМІ з'явилася інформація, що найближчими днями в Чернігівській області буде утримуватися значне затоплення заплави. Нібито це може призвести до чергового підтоплення не тільки в цьому регіоні, а й Києва.

Нагадаємо, над Києво-Печерською лаврою помітили нашестя ворон.

Теги: Київ прогноз погоди негода

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