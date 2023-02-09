У Києві погіршилася якість повітря

КМДА рекомендує обмежити перебування на вулицях

У Києві станом на 13:00 спостерігається погіршення якості повітря, спричинене підвищенням концентрації зважених часток (пилу). Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.

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«Перевищення гранично допустимих концентрацій усіх речовин, за якими здійснюється спостереження, не зафіксовано. Радіаційний фон перебуває в нормі. Причиною погіршення стану повітря є сукупність метеорологічних факторів, зокрема низька швидкість вітру», – йдеться в повідомленні.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

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закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Правий берег. На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: проспект Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 58 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

зважені частки (пил) – 51,7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 31,3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 41,6 мкг/м3;

ксиду азоту – 6,6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 21,1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 2,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 333 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 48,8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Перемоги, 97 загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості).

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Вміст забруднюючих речовин складає:

зважені частки (пил) – 71,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 38,2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 56,6 мкг/м3;

оксиду азоту – 34,1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 55,8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 6,6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 427 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 45,8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензолу – 2,0 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

Лівий берег. На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

зважені частки (пил) – 162 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 56,4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 104 мкг/м3;

оксиду азоту – 24,7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 50,1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 10,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 506 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 79 (високий рівень забрудненості).

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Вміст забруднюючих речовин складає:

зважені частки (пил) – 207 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 89,6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 150 мкг/м3;

оксиду азоту – 124 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 104 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 9,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 1062 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 8,4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

сірководню – 6,3 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

До слова, понад чверть річок на планеті забруднені ліками: де найгірша ситуація.