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У Києві погіршилася якість повітря

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві погіршилася якість повітря
фото ілюстративне

КМДА рекомендує обмежити перебування на вулицях

У Києві станом на 13:00 спостерігається погіршення якості повітря, спричинене підвищенням концентрації зважених часток (пилу). Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.

«Перевищення гранично допустимих концентрацій усіх речовин, за якими здійснюється спостереження, не зафіксовано. Радіаційний фон перебуває в нормі. Причиною погіршення стану повітря є сукупність метеорологічних факторів, зокрема низька швидкість вітру», – йдеться в повідомленні.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Правий берег. На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: проспект Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 58 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:  

  • зважені частки (пил) – 51,7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 31,3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 41,6 мкг/м3;
  • ксиду азоту – 6,6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 21,1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 2,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 333 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 48,8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Перемоги, 97 загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:  

  • зважені частки (пил) – 71,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 38,2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 56,6 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 34,1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 55,8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 6,6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 427 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 45,8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензолу – 2,0 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

Лівий берег. На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:  

  • зважені частки (пил) – 162 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 56,4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 104 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 24,7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 50,1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 10,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 506 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 79 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:  

  • зважені частки (пил) – 207 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 89,6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 150 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 124 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 104 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 9,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 1062 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 8,4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • сірководню – 6,3 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

До слова, понад чверть річок на планеті забруднені ліками: де найгірша ситуація.

Теги: повітря Київ

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