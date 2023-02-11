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Хвилина мовчання: згадаймо В’ячеслава Радіонова, який ціною життя врятував авіабригаду

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо В’ячеслава Радіонова, який ціною життя врятував авіабригаду
В'ячеслав Радіонов віддав своє життя за Батьківщину
фото з відкритих джерел

В'ячеслава Радіонова посмертно відзначили найвищою державною нагородою – званням Герой України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо льотчика В'ячеслава Радіонова, який ціною власного життя врятував повний склад авіабригади на початку повномасштабного вторгнення.

Надійний, людина слова, фанат своєї справи – таким запам'ятали свого випускника у запорізькому ліцеї-інтернаті «Захисник».

Хвилина мовчання: згадаймо В’ячеслава Радіонова, який ціною життя врятував авіабригаду фото 1
фото: Суспільне Запоріжжя

З 2014 року троє вихованців запорізького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» отримали звання Герой України, розповідає керівник навчального закладу Руслан Кулька.

В’ячеслава Радіонова пам’ятає ще за часів його вступу до ліцею. Каже, хлопець прийшов до спеціалізованого навчального закладу за покликом серця:

В’ячеслав завжди жив авіацією. З дитинства усі розмови були тільки про літаки, професійно займався авіамоделізмом, навіть кілька разів ставав чемпіоном України із авіамодельного спорту. А як інакше? Прадід служив у авіації, дідусь і дядько — штурмани, старший брат — льотчик. Тож і В’ячеслав пов’язав життя із військово авіацією.

Хвилина мовчання: згадаймо В’ячеслава Радіонова, який ціною життя врятував авіабригаду фото 2

Після закінчення навчання у ліцеї «Захисник» В’ячеслав Радіонов здобув освіту у Харківському національному університеті Повітряних сил України імені Івана Кожедуба. Отримав диплом й проходив службу в авіабригаді у Василькові. Там старшого лейтенанта Повітряних сил України застала військова агресія російських окупантів: 

«Під час першої атаки ворожої авіації на військовий аеродром, В’ячеслав першим підняв свій військовий літак, прикрив організацію бойових польотів і зліт інших льотчиків. Ціною власного життя він зберіг бойовий склад свого підрозділу», – додає пан Руслан.

24 серпня 2022 року у Києві мати В’ячеслава Радіонова Інна Радіонова отримала зірку Героя України за подвиг сина з рук Президента України Володимира Зеленського:

Хвилина мовчання: згадаймо В’ячеслава Радіонова, який ціною життя врятував авіабригаду фото 3
фото: Суспільне Запоріжжя

Керівництво ліцею «Захисник» планує звернутись до виконавчих органів місцевої влади, аби надалі перейменувати одну з вулиць військового містечка на честь свого колишнього випускника, а також надати назву скверові, що розташований поруч із навчальним закладом, зазначив Руслан Кулька:

«Тут гуляють діти. Матусі з маленькими діточками. Тут Слава, коли був підлітком, дитиною, приходив на наш спортивний майданчик. Ми маємо пам’ятати мешканця цього військового містечка В’ячеслава Радіонова. Льотчика-винищувача, який віддав своє життя захищаючи Україну».

Цьогоріч В’ячеславові виповнилося 25 років. Разом із загиблими побратимами його поховали на військовому кладовищі у Василькові.

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Суспільство

Хвилина мовчання: згадаймо В’ячеслава Радіонова, який ціною життя врятував авіабригаду
Хвилина мовчання: згадаймо В’ячеслава Радіонова, який ціною життя врятував авіабригаду
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