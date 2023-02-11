Хвилина мовчання: згадаймо В’ячеслава Радіонова, який ціною життя врятував авіабригаду

В'ячеслав Радіонов віддав своє життя за Батьківщину

В'ячеслава Радіонова посмертно відзначили найвищою державною нагородою – званням Герой України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо льотчика В'ячеслава Радіонова, який ціною власного життя врятував повний склад авіабригади на початку повномасштабного вторгнення.

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Надійний, людина слова, фанат своєї справи – таким запам'ятали свого випускника у запорізькому ліцеї-інтернаті «Захисник».

фото: Суспільне Запоріжжя

З 2014 року троє вихованців запорізького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» отримали звання Герой України, розповідає керівник навчального закладу Руслан Кулька.

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В’ячеслава Радіонова пам’ятає ще за часів його вступу до ліцею. Каже, хлопець прийшов до спеціалізованого навчального закладу за покликом серця:

В’ячеслав завжди жив авіацією. З дитинства усі розмови були тільки про літаки, професійно займався авіамоделізмом, навіть кілька разів ставав чемпіоном України із авіамодельного спорту. А як інакше? Прадід служив у авіації, дідусь і дядько — штурмани, старший брат — льотчик. Тож і В’ячеслав пов’язав життя із військово авіацією.

Після закінчення навчання у ліцеї «Захисник» В’ячеслав Радіонов здобув освіту у Харківському національному університеті Повітряних сил України імені Івана Кожедуба. Отримав диплом й проходив службу в авіабригаді у Василькові. Там старшого лейтенанта Повітряних сил України застала військова агресія російських окупантів:

«Під час першої атаки ворожої авіації на військовий аеродром, В’ячеслав першим підняв свій військовий літак, прикрив організацію бойових польотів і зліт інших льотчиків. Ціною власного життя він зберіг бойовий склад свого підрозділу», – додає пан Руслан.

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24 серпня 2022 року у Києві мати В’ячеслава Радіонова Інна Радіонова отримала зірку Героя України за подвиг сина з рук Президента України Володимира Зеленського:

фото: Суспільне Запоріжжя

Керівництво ліцею «Захисник» планує звернутись до виконавчих органів місцевої влади, аби надалі перейменувати одну з вулиць військового містечка на честь свого колишнього випускника, а також надати назву скверові, що розташований поруч із навчальним закладом, зазначив Руслан Кулька:

«Тут гуляють діти. Матусі з маленькими діточками. Тут Слава, коли був підлітком, дитиною, приходив на наш спортивний майданчик. Ми маємо пам’ятати мешканця цього військового містечка В’ячеслава Радіонова. Льотчика-винищувача, який віддав своє життя захищаючи Україну».

Цьогоріч В’ячеславові виповнилося 25 років. Разом із загиблими побратимами його поховали на військовому кладовищі у Василькові.