Київщина очолила ТОП-5 областей з найбільшою кількістю новонароджених з початку цього року
Серед лідерів з народжуваності дітей також Одеська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області
На Київщині зареєстрували 3369 немовлят
Київщина очолила ТОП-5 областей з найбільшою кількістю новонароджених за підсумками першого півріччя цього року серед всіх областей України.
Про це повідомляється на сторінці Департаменту охорони здоров’я Київської обласної держадміністрації у Facebook.
«За даними Міністерства юстиції України протягом першої половини 2019 року на Київщині здійснено 3369 актових записів про народження немовлят безпосередньо у пологових будинках. Майже вдвічі обігнав область Київ – там зареєстрували 7926 немовлят», – йдеться у повідомленні.
Серед лідерів також Одеська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.
Всього ж в Україні за цей період народилось 150 444 немовляти.