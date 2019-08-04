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    Суспільство

    Київщина очолила ТОП-5 областей з найбільшою кількістю новонароджених з початку цього року

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    Серед лідерів з народжуваності дітей також Одеська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області - Київщина очолила ТОП-5 областей з найбільшою кількістю новонароджених з початку цього року
    Серед лідерів з народжуваності дітей також Одеська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області

    На Київщині зареєстрували 3369 немовлят

    Київщина очолила ТОП-5 областей з найбільшою кількістю новонароджених за підсумками першого півріччя цього року серед всіх областей України.  

    Про це повідомляється на сторінці Департаменту охорони здоров’я Київської обласної держадміністрації у Facebook.

    «За даними Міністерства юстиції України протягом першої половини 2019 року на Київщині здійснено 3369 актових записів про народження немовлят безпосередньо у пологових будинках. Майже вдвічі обігнав область Київ – там зареєстрували 7926 немовлят», – йдеться у повідомленні.

    Серед лідерів також Одеська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.

    Всього ж в Україні за цей період народилось 150 444 немовляти.

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