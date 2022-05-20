Опубліковано відео парамедика Тайри, яку окупанти взяли у полон в Маріуполі

Відео було знято у Маріуполі на початку березня до того, як Юлія Паєвська потрапила до полону російських окупантів

Інформаційна агенція Associated Press опублікувала відео, зняте з нагрудної камери українського парамедика Тайри (Юлії Паєвської).

Відео було знято у Маріуполі на початку березня до того, як Юлія Паєвська потрапила до полону російських окупантів.

На відео Тайра допомагає українським захисникам та показує наслідки ударів окупантів по Маріуполю.

Також є кадри, як беруть у полон російських військових. Після цього місцеві жителі цікавляться, чи Паєвська лікуватиме їх поранення. Мирні жителі отримують ствердну відповідь.

16 березня в полон окупантів потрапила Юлія Паєвська Тайра – відомий волонтер, парамедик, яка вісім років рятувала життя військових та мирних мешканців на Донбасі.

За освітою Юлія Паєвська Тайра – тренер з айкідо, дизайнер. Проте ще з початку війни на Донбасі вона допомагала пораненим як парамедик.

Нагадаємо, що 16 березня у Маріуполі бойовики угруповання «ДНР» затримали Юлію Паєвську та її водія Сергія. Перше підтвердження того, що Тайра потрапила в полон, з'явилося у сюжеті так званого «МВС» угруповання «ДНР».

Згодом з’явився ще один сюжет російського телеканалу НТВ, у якому Паєвську звинувачували у зв'язках із батальйоном «Азов» та спробі втекти з Маріуполя під виглядом біженки із двома маленькими дітьми, чиї батьки загинули. Насправді Паєвська рухалася в «зеленому коридорі», супроводжуючи дітей та жінок, вивозячи їх із Маріуполя до Запоріжжя.

Досі нічого невідомо про місцеперебування жінки та її стан. Чоловік Паєвської, Вадим Пузанов, в інтерв’ю журналістам розповів, що росіяни не хочуть її ні на кого міняти, щоб надалі використовувати її з пропагандистською метою і для якоїсь провокації. Також він наголосив, Тайра має постійно приймати певні ліки, вона також хворіє на астму, кілька років тому їй замінили обидва тазостегнові суглоби. Навряд вона має всі необхідні умови для того, щоб її стан здоров'я підтримувався на належному рівні.