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    The New York Times опублікувала нові докази військових злочинів рашистів у Бучі

    Редакція The New York Times опублікувала нові докази військових злочинів солдатів армії РФ в Бучі - The New York Times опублікувала нові докази військових злочинів рашистів у Бучі
    Редакція The New York Times опублікувала нові докази військових злочинів солдатів армії РФ в Бучі

    На відео видно, як російські десантники стратили щонайменше вісім українців у Бучі 4 березня

    Свідчення та відео, отримані газетою The New York Times, показують, як росіяни стратили щонайменше 8 українців у Бучі 4 березня, що є потенційним військовим злочином.

    На першому відео, яке зняли камери відеоспостереження 4 березня, видно, як рашисти ведуть українських полонених (серед них був чоловік у характерній яскравій синій кофті).

    Потім рашистські солдати відвели чоловіків за сусідню офісну будівлю, яку захопили та перетворили на імпровізовану базу.

    Друге відео – надіслане свідками і показує, що відбувалось за будівлею: чулись постріли, після чого полонені не вертались туди, звідки їх вивели.

    На третьому відео з дрону від 5 березня показані тіла, що лежали на землі біля офісної будівлі, а поряд із ними два орка на варті. Серед тіл виднівся спалах яскраво-синього кольору – чоловік у синій толстовці.

    Нагадаємо, у всіх регіонах України, куди дійшли рашистські окупанти, були виявлені подібні випадки. Так, На Херсонщині окупанти зґвалтували вагітну дівчину та бабусю.

    Особливо багато випадків сексуального насилля українська влада зафіксувала у Київській області, зокрема, в Ірпіні та Бучі. Рашисти ловили людей на вулиці, катували, ґвалтували, а потім убивали.

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    Теги: трагедія росія окупанти війна Україна чоловік окупація #stoprussia
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    The New York Times опублікувала нові докази військових злочинів рашистів у Бучі