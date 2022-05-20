The New York Times опублікувала нові докази військових злочинів рашистів у Бучі

На відео видно, як російські десантники стратили щонайменше вісім українців у Бучі 4 березня

Свідчення та відео, отримані газетою The New York Times, показують, як росіяни стратили щонайменше 8 українців у Бучі 4 березня, що є потенційним військовим злочином.

На першому відео, яке зняли камери відеоспостереження 4 березня, видно, як рашисти ведуть українських полонених (серед них був чоловік у характерній яскравій синій кофті).

Потім рашистські солдати відвели чоловіків за сусідню офісну будівлю, яку захопили та перетворили на імпровізовану базу.

Друге відео – надіслане свідками і показує, що відбувалось за будівлею: чулись постріли, після чого полонені не вертались туди, звідки їх вивели.

A weekslong investigation by The New York Times Visual Investigations unit provides new evidence — including three videos obtained by The Times — that Russian paratroopers rounded up and executed a group of Ukrainian men. https://t.co/BdnXliQcmZ — New York Times World (@nytimesworld) May 19, 2022

На третьому відео з дрону від 5 березня показані тіла, що лежали на землі біля офісної будівлі, а поряд із ними два орка на варті. Серед тіл виднівся спалах яскраво-синього кольору – чоловік у синій толстовці.

Нагадаємо, у всіх регіонах України, куди дійшли рашистські окупанти, були виявлені подібні випадки. Так, На Херсонщині окупанти зґвалтували вагітну дівчину та бабусю.

Особливо багато випадків сексуального насилля українська влада зафіксувала у Київській області, зокрема, в Ірпіні та Бучі. Рашисти ловили людей на вулиці, катували, ґвалтували, а потім убивали.