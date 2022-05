The New York Times опублікувала нові докази військових злочинів рашистів у Бучі

Свідчення та відео, отримані газетою The New York Times, показують, як росіяни стратили щонайменше 8 українців у Бучі 4 березня, що є потенційним військовим злочином.

На першому відео, яке зняли камери відеоспостереження 4 березня, видно, як рашисти ведуть українських полонених (серед них був чоловік у характерній яскравій синій кофті).

Потім рашистські солдати відвели чоловіків за сусідню офісну будівлю, яку захопили та перетворили на імпровізовану базу.

Друге відео – надіслане свідками і показує, що відбувалось за будівлею: чулись постріли, після чого полонені не вертались туди, звідки їх вивели.

A weekslong investigation by The New York Times Visual Investigations unit provides new evidence — including three videos obtained by The Times — that Russian paratroopers rounded up and executed a group of Ukrainian men. https://t.co/BdnXliQcmZ