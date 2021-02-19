Кілька тисяч гривень: експерт сказав наскільки подорожчають цигарки до 2025 року

На 20% щороку в Україні будуть дорожчати цигарки. Завдяки цьому контрабанду цигарок на кордоні може бути повністю знищено.

«Кожен рік до 2025 року буде додаватися 20% їхньої вартості. Це пов’язано зі збільшенням на 20% акцизів на тютюнові вироби, а також із зобов’язаннями, які Україна взяла на себе, коли ми підписували Угоду про асоціацію з Євросоюзом», – пояснив він.

За словами експерта, зокрема, Україна повинна привести акцизну політику у відповідність до європейських стандартів.

За інформацією Пендзина, на сьогодні загальний обсяг акцизів на 1000 цигарок становить близько 1300-1400 гривень. «До 2025 року буде становити близько 3500 гривень».

Водночас експерт вказав і на позитивний момент. Зрівняння вартості цигарок в Україні і в Європі призведе до того, що тютюнова контрабанда на кордоні припиниться.

«Те, що ми зараз бачимо на західному кордоні, якраз є наслідком різниці в акцизах, різниці в ціновій політиці. До 2025 року все це буде подолано. Ми більше не побачимо черг на західному кордоні з передачею пачок цигарок», – зауважив він.

Пендзин додав, що курці в Україні вже відреагували на збільшення акцизів на тютюнові вироби, яке вже спостерігається.

«Люди по селах переходять на вирощування власного тютюну, а по містах – на електронні цигарки».

Як повідомлялося раніше, протягом останніх восьми років надходження до Держбюджету від тютюнових акцизів зросли більш ніж у три рази.

Експерти громадської організації «Життя» заявили про додаткові надходження коштів до Держбюджету у 2020 році від тютюнових акцизів у розмірі 10,6 мільярда гривень.

Фактично вони забезпечили 60% обсягу використаних МОЗ у 2020 році коштів з Фонду боротьби з COVID-19 –17,8 мільярда гривень.