Комітет Ради підтримав скасування переходу на зимовий та літній час

В Україні хочуть встановити єдиний час на усі сезони

Верховна Рада розгляне скасування переходу на зимовий та літній час. Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Ініціатор законопроєкту - перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на біоритми людини.

«Я направив листи до Національної академії наук України та провідних медичних університетів України. Абсолютно всі, без виключення, підтримують ідею скасувати сезонне переведення годинника, оскільки це негативно впливає на біоритми та, відповідно, на здоров’я людини», – заявив він.

Також Стефанчук нагадав, що в березні 2019 року Європейський парламент підтримав ідею припинити сезонне переведення годинників з 2021 року. Він також підкреслив, що фактично вся Україна перебуває у межах одного часового поясу, а економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена.

Розглянувши цей законопроєкт, комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді прийняти його за основу.

У жовтні 2018 року Міністерство економічного розвитку та торгівлі України пообіцяло звернутися до Кабміну та запропонувати відмовитися від такої практики, якщо Європарламент скасує перехід на літній час. У Мінекономрозвитку додали, що в них немає економічного обґрунтування щорічного переходу на літній час та інформації про зменшення споживання електроенергії при цьому