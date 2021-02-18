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    «Сільпо» купує «Фуршет»

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    Мережа&nbsp;&laquo;Сільпо-фуд&raquo; поглине супермаркети &laquo;Фуршет&raquo; - «Сільпо» купує «Фуршет»
    Мережа «Сільпо-фуд» поглине супермаркети «Фуршет»

    Антимонопольний комітет проаналізував діяльність учасників концентрації у межах міст, де діяльність двох компаній перетинається

    Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТОВ «Сільпо-фуд» (група «Фоззі») на набуття контролю над активами мережі супермаркетів «Фуршет».

    Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

    Комітет під час розгляду заяви на концентрацію встановив, що сукупні частки учасників концентрації на регіональних ринках у відповідних територіальних межах за результатами 2019 року та 9 місяців 2020 року не досягають 30%, а отже, і граничних показників, встановлених Законом України «Про захист економічної конкуренції».

    Також в АМКУ зазначили, що товарні ринки у відповідних територіальних межах є досить висококонкурентними, а учасники концентрації зазнають конкуренції з боку інших учасників.

    Під час розгляду справи АМКУ проаналізував діяльність учасників концентрації у межах міст, де діяльність двох компаній перетинається. Йдеться про Вінницю, Івано-Франківськ, Калуш, Кам’янське, Камʼянець-Подільський, Коростишів, Малин, Нетішин, Нікополь, Обухів, Полтаву, Прилуки, Смілу, Трускавець, Умань, Хмельницький, Черкаси, Ірпінь, Київ, Кривий Ріг та Кропивницький. При цьому обидві групи відмовилися від набуття контролю над активами у населених пунктах, де частки були значними, а концентрація могла б призвести до обмеження конкуренції.

    «Враховуючи наведене, АМКУ прийняв рішення, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України і надав відповідний дозвіл», – зазначають у комітеті.

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    Теги: бізнес Антимонопольний комітет Україна магазин
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