Україна перетворюється на автозвалище. Експерт прокоментував ризики нового закону про «євробляхи»

Україна відкриває кордони для автівок віком понад 15 років. Це небезпечно для довкілля

Законопроєкт 4643-д, що спрощує процес розмитнення автівок на «євробляхах», загрожує довкіллю. Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат Київради VIII скликання Костянтин Яловий.

«Українські депутати зробили все можливе, щоби зменшити атмосферне забруднення в країнах Євросоюзу. Старі авто, які заважали європейцям боротися з викидами парникових газів, тепер будуть забруднювати українське довкілля», – наголосив Яловий.

Як зазначив політик, з одного боку – закон покликаний полегшити життя українців, які можуть розмитнити авто, ввезене до 31 грудня 2020 року за новою формулою й заплатити не більше ніж 1000 євро. З іншого – сприяє перетворенню України на звалище напівмертвої техніки, яку закордоном уже давно визнали екологічно небезпечною.

«Мова про мінімальні вимоги до автомобілів на єврономерах, які ввозять в Україну. Ухвалений Радою законопроєкт передбачає, що «євробляха» має відповідати екологічним нормам «Євро-2». Стандарту, який у Європі визнали застарілим ще в 1999 році – понад 20 років тому», – розповів Яловий.

На його думку, у такий спосіб Україна відкриває кордони для автівок віком понад 15 років, у яких показники викидів забруднювальних речовин у рази більші, ніж дозволено сучасними європейськими нормами Євро-5 та Євро-6.

За словами Ялового, європейський зелений курс до 2050 року передбачає повну відмову від використання викопного палива, запровадження екологічно нейтральної економіки та суттєве зменшення викидів парникових газів. «Україна, як ми бачимо по законопроєкту 4643-д, йде у протилежному напрямку. А значить – назавжди віддаляється від членства в ЄС», – підкреслив він.

Верховна Рада 18 лютого схвалила за основу новий закон про розмитнення «євроблях». Ідеться про автомобілі, які ввезені фізичними особами на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року й перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Отже він охоплює всі ввезені до початку 2021 року «євробляхи».

Уживані авто з Європи невдовзі подорожчають. Причиною тому стало зростання популярності б/в автомобілів у самій Європі.