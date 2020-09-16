Ексгенпрокурор про справи проти Порошенка: Венедіктову цікавить процес «кошмарення»



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Справи проти Петра Порошенка розвалюються

Руслан Рябошапка прокоментував відкриття 15 нових справ проти Порошенка

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка переконаний, що шалена кількість кримінальних проваджень, відкритих проти п’ятого президента Петра Порошенка, не є обґрунтованою.

Таку думку він висловив в коментарі Радіо НВ, коментуючи відкриття наприкінці минулого тижня ще 15 нових кримінальних справ проти Порошенка.

Рябошапка зазначив, у будь-якому разі, коли у органів слідства чи прокуратури є підозра, що особа вчинила злочин, необхідно відкривати провадження і з’ясовувати всі обставини, незалежно від того, чи є ця особа політиком, народним депутатом, міністром чи чиновником.

«…Така шалена кількість кримінальних проваджень не виглядає обґрунтованою, а більше схожа на необхідність створення переслідування і зацікавленість у цьому процесі, а не в результаті. Я думаю, що жодне з цих проваджень не завершиться результатом», - сказав Рябошапка.

У нього складається враження, що нинішню очільницю Офісу генерального прокурора Ірину Венедіктову «більше цікавить процес, грубо кажучи, «кошмарення» політиків чи чиновників, аніж сам результат».

«…Не потрібно багато часу для того, щоби з’ясувати, грубо кажучи, у «сміттєвій справі» те, що там немає доказів вини тієї чи іншої особи. Тобто провадження мають відкриватися, швидко проводитися досудове розслідування, і справи повинні закриватися або передаватися до суду. Якщо такі «сміттєві справи» впродовж року, умовно кажучи, бовтаються і немає жодного результату, то це однозначно свідчить про те, що є зацікавленість у процесі, а не в результаті», - зазначив Рябошапка.

Нагадаємо, 11 вересня на брифінгу адвокат п’ятого президента Ілля Новіков повідомив, що проти Петра Порошенка порушили 15 нових безглуздих справ. Він наголосив, що всі попередні провадження проти Порошенка зайшли в глухий кут, тож тепер «за командою з Офісу президента силовики наплодили нові провадження».