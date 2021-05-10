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    Кіпр скасував карантин для щеплених від коронавірусу українців

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    У разі необхідності мандрівників можуть попросити здати ПЛР-тест на коронавірус

    Туристам з України та з 49 країн

    Кіпр на тлі жорсткого локдауну знімає обмеження з вакцинованих від коронавірусу туристів
    дозволили в'їзд в Кіпр без необхідності самоізоляції чи здачі тесту на коронавірус за умови повної вакцинації від COVID-19.

    Про це повідомляє сайт Cyprus Flight Pass.

    В'їзд в Кіпр без обмежень дозволяється за умови повної вакцинації такими препаратами:

    • AstraZeneca,
    • Pfizer/BioNTech,
    • Moderna,
    • "Супутник V",
    • Johnson & Johnson.

    Туристам необхідно заповнити заявку на сайті Cyprus Flight Pass не пізніше як за добу до прибуття, а також завантажити туди сертифікат про вакцинацію, який видається їхньою країною.

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    При цьому якщо буде потреба мандрівників можуть попросити здати ПЛР-тест на коронавірус.

    Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Євросоюз планує відкрити туристам двері. Правда, для в'їзду Брюссель пропонує два варіанти. Перший — це дозвіл на в'їзд з тих країн, де рівень захворюваності COVID-19 відносно невисокий, до 100 нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів. І при цьому, щоб позитивна частка тестування не перевищувала 4%.

    Другий сценарій — більш реальний. Це вакцинація. Європа буде пускати щеплених, але не будь-якою вакциною. Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/kipr-skasuvav-karantin-dlya-scheplenih-vid-koronavirusu-ukrayinciv-1781128.html

    Теги: карантин Кіпр коронавірус
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