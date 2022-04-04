Кирило Гундяєв зробив вибір на користь антихриста, – Епіфаній

«Закликаю тих, хто ще досі має його за свого пастиря – відкрийте очі, подивіться на отруйні плоди його вчення»

Ідеологія «русского міра» є тим самим, чим є ідеологія нацизму. Вона виправдовує насильство, вбивство, війну і геноцид, а тому має бути відкинута і засуджена так само, як засуджений нацизм, його ідеологи та його злочини. Співтворцями та провідниками цієї злочинної ідеології є очільник Московської патріархії Кирил Гундяєв та його поплічники. Про це розповів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Епіфаній підкреслив, що Гундяєв разом з підлеглими не лише всіляко розпалював це вогнище, але і відкрито, від імені Бога та Церкви, брехливими устами благословив катів та вбивць на їхню чорну справу.

«Засудити ці злочини, засудити порушення законів людських і Божих – не просто право, але моральний обов’язок всякої людини, а особливо – православних християн. Адже йдеться не про обговорення тонкощів канонічного права, богословські суперечники чи історичні дискусії. Йдеться про добро і зло як такі і про власний вибір для кожного: ти з Богом чи з дияволом? Кирил Гундяєв свій вибір на користь справ антихриста вже зробив. Закликаю тих, хто ще досі має його за свого пастиря – відкрийте очі, подивіться на отруйні плоди його вчення, віддаліться від беззаконного, не будьте далі його співучасниками!», – закликав Епіфаній.

Предстоятель Православної церкви України Масові вбивства мирного населення рідкреслив, що росіяни прийшли не звільнити українців. Все те, що можна побачити зараз на Київщині, у Маріуполі, в містах і селах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донбасу, південної України, засвідчує: російський тиран, народ, який його підтримує та їхнє військо прийшли на нашу землю, щоби «звільнити» Україну від українців.

«Вони продовжують ту чорну, диявольську справу, яку чинили війська царя Петра, що вирізали і спалили Батурин. Вони роблять те саме, що російсько-більшовицькі банди, які пролили ріки крові під час так званого «червоного терору». Вони – продовжувачі злочинів Сталіна, продовжувачі репресій та Голодомору-геноциду, що були сплановані в тому самому криваво-красному Кремлі для знищення українського народу», – сказав Епіфаній.

Нагадаємо, патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) подарував ікону командувачу Росгвардії Віктору Золотову і дав йому своє благословення під час війни Кремля в Україні.

Наразі у всіх регіонах України монастирі, храми і навіть благочиння (церковна адміністративна одиниця, яка об'єднує декілька парафій і є складовою єпархії) переходять під опіку помісної Української православної церкви (УПЦ/ПЦУ).