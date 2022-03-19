Російська церква відповідальна за злочини Путіна
Божевілля російського диктатора виросло на грунті релігії
Після перегляду виступу Путіна в Москві – якась стійка асоціація з мітингом на підтримку Чаушеску. Де все теж почалося зі свисту, через що було зупинено пряму трансляцію.
Але більш цікавим для мене є те, що протягом короткого виступу він постійно покликався на релігійну мотивацію і закінчив взагалі псевдосвятим адміралом Ушаковим, якому навіть на «іконі» написали не щось релігійне, а про «славу Росії».
Ці намагання прикритися релігією цікаві не самі собою, а у контексті відповідальності РПЦ за все, що відбувається
Адже верхівка МП всю цю маячню старанно плекала в голові Путіна. І зараз, коли він тягне Росію (їм байдужа Україна, але власна держава не повинна би бути також байдужа) до катастрофи – Моспатріархія не лише не заперечує маячню в голові свого президента, але й активно підтримує її.
Отже, Московська патріархія та особисто її глава Кирил Гундяєв – співучасники злочину.
Хотів би нагадати, що святий митрополит Филип Количєв, скинений з кафедри царем Іваном Лютим за протест проти терору, був задушений Малютою Суратовим за те, що категорично відмовився благословити царя йти воювати з Новгородом.
Отже історя РПЦ знає чесних очільників, які боялися Бога і гріха, а не тирана. Але чи справді вірить в Бога нинішній глава МП – велике питання.
Джерело: блог Єпископа Євстратія