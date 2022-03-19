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    Думки вголос

    Російська церква відповідальна за злочини Путіна

    Кирило Гундяєв являється спільником бункерного лідера - Російська церква відповідальна за злочини Путіна
    Кирило Гундяєв являється спільником бункерного лідера
    фото з відкритих джерел

    Божевілля російського диктатора виросло на грунті релігії

    Після перегляду виступу Путіна в Москві – якась стійка асоціація з мітингом на підтримку Чаушеску. Де все теж почалося зі свисту, через що було зупинено пряму трансляцію.

    Але більш цікавим для мене є те, що протягом короткого виступу він постійно покликався на релігійну мотивацію і закінчив взагалі псевдосвятим адміралом Ушаковим, якому навіть на «іконі» написали не щось релігійне, а про «славу Росії».

    Ці намагання прикритися релігією цікаві не самі собою, а у контексті відповідальності РПЦ за все, що відбувається

    Адже верхівка МП всю цю маячню старанно плекала в голові Путіна. І зараз, коли він тягне Росію (їм байдужа Україна, але власна держава не повинна би бути також байдужа) до катастрофи – Моспатріархія не лише не заперечує маячню в голові свого президента, але й активно підтримує її.

    Отже, Московська патріархія та особисто її глава Кирил Гундяєв – співучасники злочину.

    Хотів би нагадати, що святий митрополит Филип Количєв, скинений з кафедри царем Іваном Лютим за протест проти терору, був задушений Малютою Суратовим за те, що категорично відмовився благословити царя йти воювати з Новгородом.

    Отже історя РПЦ знає чесних очільників, які боялися Бога і гріха, а не тирана. Але чи справді вірить в Бога нинішній глава МП – велике питання.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

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    Теги: росія окупанти церква війна РПЦ Україна окупація #stoprussia
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    Російська церква відповідальна за злочини Путіна